Zanima vas kada će Amerika nekog napasti i ići u rat? Počnite pratiti narudžbe pizza

U svijetu napredne satelitske špijunaže, sofisticiranih obavještajnih alata i kibernetičkih operacija, jedan od najzanimljivijih pokazatelja nadolazeće globalne krize mogao bi biti neobično jednostavan: kutija pizze. Teorija poznata kao "Pentagonov pizza-indeks" ili "Pizza-metar" već desetljećima intrigira novinare i analitičare, a temelji se na jednostavnoj logici: kada se sprema velika vojna akcija, osoblje u Pentagonu, Bijeloj kući i sjedištu CIA-e radi do kasno u noć. Uredi ostaju osvijetljeni, a kako interne kantine prestaju s radom, najbrži i najlakši način da se nahrani stotine ljudi pod stresom postaje masovna narudžba brze hrane.

Počeci legende i jedan vlasnik pizzerije

Priča o pizza-indeksu neraskidivo je vezana uz Franka Meeksa, vlasnika franšize Domino's Pizza koji je osamdesetih i devedesetih godina držao gotovo pedeset restorana na području Washingtona. Meeks je prvi uočio neobičan obrazac. Primijetio je kako noćima koje su prethodile američkim vojnim intervencijama, poput invazija na Grenadu 1983. i Panamu 1989. godine, narudžbe iz vladinih zgrada drastično skaču. Njegovi su dostavljači prijavljivali neobično užurbane urede i pojačane mjere sigurnosti, dok su se kutije s pizzom gomilale.

Krunski dokaz stigao je s početkom Zaljevskog rata. Večer uoči iračke invazije na Kuvajt, prvog kolovoza 1990., iz sjedišta CIA-e stigla je narudžba za rekordnu dvadeset i jednu pizzu – u noći kada inače ne bi naručili nijednu. Nekoliko mjeseci kasnije, u siječnju 1991., uoči početka operacije "Pustinjska oluja", narudžbe iz Pentagona skočile su s uobičajenih pet na više od stotinu, dok je Bijela kuća naručila pedeset pet pizza u samo nekoliko sati. Sličan skok zabilježen je i u prosincu 1998., kada su se poklopili proces opoziva predsjednika Billa Clintona i zračni udari na Irak u operaciji "Pustinjska lisica". Tada su narudžbe pizza s dodatnim sirom iz Bijele kuće porasle za trideset dva posto.

Digitalno doba i praćenje u stvarnom vremenu

Ono što je nekoć ovisilo o anegdotama dostavljača, danas je postalo dio digitalnog otvorenog obavještajnog rada (OSINT). Entuzijasti i analitičari sada prate javno dostupne podatke, ponajviše grafove popularnosti ("Popular Times") na Google Kartama. Računi na društvenim mrežama, poput "Pentagon Pizza Report" na platformi X, posvećeni su isključivo praćenju neuobičajene aktivnosti u pizzerijama unutar nekoliko kilometara od Pentagona.

Ova moderna metoda pokazala je zapanjujuću korelaciju s recentnim događajima. U travnju 2024. zabilježena je neobično visoka aktivnost u pizzerijama u Arlingtonu neposredno prije nego što je Iran lansirao dronove prema Izraelu. U lipnju 2025., ogroman skok aktivnosti prethodio je izraelskim zračnim napadima na iranska nuklearna postrojenja, a samo nekoliko dana kasnije i američkim udarima. Najnoviji primjer dogodio se početkom siječnja 2026., kada je porast narudžbi zabilježen nekoliko sati prije nego što je administracija predsjednika Donalda Trumpa potvrdila provođenje specijalne operacije u Venezueli, u kojoj je uhićen Nicolás Maduro.

Potvrda, slučajnost ili nešto treće?

Iako je obrazac teško ignorirati, Ministarstvo obrane SAD-a službeno odbacuje teoriju, tvrdeći da Pentagon ima brojne interne restorane koji su dostupni zaposlenicima koji rade prekovremeno. Skeptici upozoravaju na opasnost od takozvane "potvrdne pristranosti", gdje ljudi u trenucima krize aktivno traže signale koji potvrđuju njihova očekivanja, dok ignoriraju sve one noći kada su pizzerije bile pune, a nijedan se geopolitički potres nije dogodio. Postoje i naznake da je Pentagon, nakon što je Meeks popularizirao priču, počeo primjenjivati protumjere – razdvajajući narudžbe na više restorana u različito vrijeme kako bi prikrio tragove.