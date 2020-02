"Žao mi je Jelenića, ali uskoro pada još jedna ekipa reketara"

Žao mi je što je Dražen Jelenić dao ostavku, jer ga se osuđuje da je mason. Nije problem biti mason. Problem je što Dražen Jelenić ne radi dobro svoj posao, rekao je među ostalim Nikica Gabrić, oftalmolog i predsjednik udruge Veliki Orijent Hrvatske u Dnevniku Nove TV.

Gabrić je odbio reći što se nalazi na snimci koju je snimio dok je razgovarao s Draženom Jelenićem, a na pitanje nalazi li se na snimci i Jelenićeva molba da ne otkrije da je on mason, Gabrić je rekao da se na snimci nalazi nešto što za Jelenića ne bi bilo komforno.

- Ne mogu reći na što se to odnosi, ali ako sud od mene to zatraži, ja ću predati ono što sam ja rekao. Točno sam se čuvao tih situacija da me se ne može staviti u poziciju da sam rekao nešto što nisam, a suradnik sam u procesu i svi me optužuju, a ja ne smijem ništa reći - rekao je Gabrić.

Negirao je da otkrio medijima da je Jelenić mason, a na pitanje ima li netko nešto protiv Dražena Jelenića, odgovorio je:

- Pa neka pogleda malo bolje tko je na mailovima na loži. I on to je već shvatio. Jučer je mislio da sam ja, a danas je malo reterirao i rekao da sam ja bio žrtva. Dakle, ovdje se zaboravlja tko je kriminalac, a tko žrtva i dok se mi svađamo tko je što rekao – reketari i kriminalci uživaju - kaže Gabrić.

Potom je rekao da ne može govoriti o tome zašto je Jelenić izašao iz loše, ali tvrdi da se nisu posvađali. Smatra i kako neće biti posljedica za njega u masonskim redovima niti očekuje da bi ga zbog ove afere mogli izbaciti.

- Zašto bi mene izbacili koji branim cijelu organizaciju dok drugi šute i ne mogu tu priču pokazati na način na koji ja mogu? Ja se ne bojim biti mason i priznati to - rekao je Gabrić, te zaključio da ostavkom Jelenića ova priča nije završena.

- Nažalost, ovaj slučaj nije završen. To će se pokazati vrlo brzo. U procesu koji sam predlagao gospodinu Jeleniću će se javiti novi učesnici tog reketarenja i sigurno će pasti još jedna ekipa ako novi državni odvjetnik i policija prihvate neke dokaze koje sam sugerirao da istraže uloge pojedinih ljudi - istaknuo je Gabrić.

Tema: Hrvatska