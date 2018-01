'Žao mi je obitelji Schumacher te ću im zato dati svoje imanje'

U slučaju Schumacher na Viru došlo je do obrata. Ernsta i Ernu Schumacher deložirali su iz kuće koju su još 2006. platili 47.000 eura. Nisu se nikad na nju uknjižili, iako su to htjeli, a u međuvremenu je odvjetnik Miše Papić, koji ih je zastupao, preminuo.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198477 / ]

Kuća je ostala upisana kao vlasništvo Jose Gržete (92). Njegov unuk Dino Bašić kaže da više ne može gledati što se događa.

- Ovo je tragedija što su jadni ljudi doživjeli. Dat ću im teren od 413 metara kvadratnih na Viru. Njegova najmanja vrijednost je 50.000 eura i neka rade s njim što hoće, neka ga prodaju za koliko hoće ili neka na njemu grade. Eto. Kao čovjeka sve me to muči i moram to učiniti - kaže Bašić, koji je za najavu deložacije čuo prije godinu dana.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Nije mi bilo jasno, znam da je djed prodao tu kuću, kakva sad ovrha... Prošli tjedan vidio sam što se dogodilo, ta deložacija, ljudi jadni odjednom na ulici, a moj djed kaže da on nikome nije ostao ništa dužan.

Joso Gržeta kaže da su Nijemci sami krivi za situaciju u kojoj su se našli jer se nisu upisali u knjige. No i njemu je žao.

- Ja ne znam da sam ikome išta dužan niti sam ikad išta takvo potpisao. Nije mi došlo doma poštom, ni obavijest ni poziv na sud - kaže Gržeta. Misli da je to neki “rep” koji se vuče od 1992., kad je bio posrednik u prodaji kuće na drugoj strani Vira.

- Ni tad ništa nisam potpisao, dobio sam proviziju na ruke, ali taj netko je potegnuo sudski postupak - kaže.

Dug je iznosio 40.000 kuna, što je u konačnici s kamatama i troškovima iznosilo 10.000 eura. Upravo toliko je Branimir Petravić iz Kutine na dražbi platio kuću u kojoj su Schumacheri živjeli deset godina. Dino Bašić kontaktirao je i njega.

- Nazvao sam ga i ponudio mu taj teren u zamjenu za kuću kako bi se Nijemci mogli vratiti u nju i tamo nastaviti živjeti. Javio mi se nakon tri dana i rekao da neće. Sad zato ljudima poklanjam ovaj teren kako bi se dostigla kakva-takva pravda - kaže Bašić. Mala ružičasta kuća usred Vira trenutačno je prazna. Schumacheri su iznijeli sav namještaj i pola stvari podijelili, a pola odnijeli u skladište u Zadru. Prijateljica Monika Losem iz Austrije primila ih je k sebi na privremeni smještaj.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Oni su meni sve uredno isplatili i sve smo ovjerili kod bilježnika u Ninu. Nakon toga ja nisam imao pojma da se sve ove godine kuća vodi na mene jer sam svu svoju imovinu prepisao na unučad. Poslije su me tražili i na sudu sam rekao da sam im prodao kuću i da ona više nije moja, ali nije pomoglo - kaže Gržeta.