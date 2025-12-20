Obavijesti

POPRAVAK U TIJEKU

Zapadni dio Zagreba nema struje, pokvarila se trafostanica na Jarunu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zapadni dio Zagreba nema struje, pokvarila se trafostanica na Jarunu
Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zapadni dio Zagreba, uključujući područje oko Jaruna, jutros je ostao bez opskrbe električnom energijom.

Zapadni dio Zagreba, uključujući područje oko Jaruna, jutros je ostao bez opskrbe električnom energijom.

Iz HEP-a su potvrdili da se ne radi o unaprijed najavljenom isključenju, već o iznenadnom kvaru na trafostanici u Ulici Marice Barić.

Ekipe su odmah izašle na teren, kvar je utvrđen, a normalizacija opskrbe električnom energijom očekuje se u kratkom roku, poručuju iz HEP-a.

