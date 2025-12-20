Zapadni dio Zagreba, uključujući područje oko Jaruna, jutros je ostao bez opskrbe električnom energijom.
POPRAVAK U TIJEKU
Zapadni dio Zagreba nema struje, pokvarila se trafostanica na Jarunu
Iz HEP-a su potvrdili da se ne radi o unaprijed najavljenom isključenju, već o iznenadnom kvaru na trafostanici u Ulici Marice Barić.
Ekipe su odmah izašle na teren, kvar je utvrđen, a normalizacija opskrbe električnom energijom očekuje se u kratkom roku, poručuju iz HEP-a.
