Obavijesti

News

Komentari 0
IZGORIO JE VEĆI DIO KUĆE

VIDEO U Hrvatskom Leskovcu kuća gorjela zbog grijalice: Muškarac i žena se spasili

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO U Hrvatskom Leskovcu kuća gorjela zbog grijalice: Muškarac i žena se spasili
Foto: Čitatelj 24sata

Na terenu je bilo 20 vatrogasaca i pet vozila, a uz JVP Grada Zagreba požar gase i DVD Botinec te DVD Blato

Admiral

Gledam iz kuće, vidjela sam odmah kada je počelo gorjeti. Vatrogasci su jako brzo došli. Sada se još uvijek jako dimi, vidim da vatrogasci i dalje polijevaju. Tamo živi dvoje ljudi, muškarac i žena, moja ih je majka vidjela i rekla mi da su izašli van, kažu da je vjerojatno krenulo od dimnjaka, ispričala nam je čitateljica o požaru obiteljske kuće, koji je izbio u četvrtak oko 22.20 sati.

TEŠKO JE OZLIJEĐEN Frontalka kraj Šibenika: Zabila se u maloljetnog mopedista
Frontalka kraj Šibenika: Zabila se u maloljetnog mopedista

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gori kuća u Hrvatskom Leskovcu 01:02
Gori kuća u Hrvatskom Leskovcu | Video: Čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, tamo su živjeli 70-godišnjak i 68-godišnjakinja. Požar je izbio uslijed prijenosa topline, odnosno zbog grijalice. Vatra je krenula od potkrovlja, a krov i potkrovlje potpuno su izgorjeli.

ZGROZILE SVIJET STRAVA U ŠKOTSKOJ Časne djeci gurale sapun u usta, tukle su ih i zaključavale u mračni podrum
STRAVA U ŠKOTSKOJ Časne djeci gurale sapun u usta, tukle su ih i zaključavale u mračni podrum

Informaciju su nam potvrdili u četvrtak i iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, gdje su rekli kako je požar zahvatio cijelo krovište i kako su započeli gašenje. Na terenu je bilo 20 vatrogasaca i pet vozila, a uz JVP Grada Zagreba požar gase i DVD Botinec te DVD Blato.

U požaru nitko nije ozlijeđen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026