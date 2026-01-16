Na terenu je bilo 20 vatrogasaca i pet vozila, a uz JVP Grada Zagreba požar gase i DVD Botinec te DVD Blato
VIDEO U Hrvatskom Leskovcu kuća gorjela zbog grijalice: Muškarac i žena se spasili
Gledam iz kuće, vidjela sam odmah kada je počelo gorjeti. Vatrogasci su jako brzo došli. Sada se još uvijek jako dimi, vidim da vatrogasci i dalje polijevaju. Tamo živi dvoje ljudi, muškarac i žena, moja ih je majka vidjela i rekla mi da su izašli van, kažu da je vjerojatno krenulo od dimnjaka, ispričala nam je čitateljica o požaru obiteljske kuće, koji je izbio u četvrtak oko 22.20 sati.
Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, tamo su živjeli 70-godišnjak i 68-godišnjakinja. Požar je izbio uslijed prijenosa topline, odnosno zbog grijalice. Vatra je krenula od potkrovlja, a krov i potkrovlje potpuno su izgorjeli.
Informaciju su nam potvrdili u četvrtak i iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, gdje su rekli kako je požar zahvatio cijelo krovište i kako su započeli gašenje. Na terenu je bilo 20 vatrogasaca i pet vozila, a uz JVP Grada Zagreba požar gase i DVD Botinec te DVD Blato.
U požaru nitko nije ozlijeđen.
