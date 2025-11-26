Obavijesti

Zapalili vozilo gradonačelnika Mostara, premijer Andrej Plenković oštro osudio incident

Zagreb: Održana 127. sjednica Vlade | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i HDZ-a Andrej Plenković osudio je u srijedu spaljivanje službenog vozila gradonačelnika Mostara Marija Kordića, te mu je u telefonskom razgovoru izrazio potporu

Plenković je u objavi na X-u naveo kako je u telefonskom razgovoru s Kordićem izrazio najoštriju osudu ovog incidenta i pružio potpunu potporu njemu i njegovoj obitelji.

„Nazvao sam gradonačelnika Mostara Marija Kordića (HDZ BiH) i najoštrije osudio incident u kojem je prošle noći zapaljeno njegovo službeno vozilo ispred obiteljske kuće. Izrazio sam punu podršku njemu i njegovoj obitelji. Očekujemo da istraga utvrdi sve okolnosti i identificira počinitelje ovog nemilog događaja“, napisao je Plenković na X-u. 

Hrvatski premijer je dodao da podržava Kordića u predanu radu na boljitku svih građana Mostara, te je pozvao na smanjenje političkih napetosti u BiH. 

„Podržavamo gradonačelnika Kordića u njegovoj politici predanog rada za boljitak svih građana Mostara te napore za smirivanje tenzija. U ovom, kao i u svim drugim slučajevima, zalagat ćemo se za sigurnost i punu političku ravnopravnost Hrvata — i u Mostaru, i u cijeloj BiH“, napisao je Plenković. 

Nešto iza 3 sata ujutro u srijedu nepoznate osobe zapalile su službeno vozilo gradonačelnika Mostara Marija Kordića.

On je u prvoj izjavi ocijenio da bi slučaj mogao biti povezan s kampanjom mržnje koja se prema njemu vodila posljednjih mjeseci. 

Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije naložilo je izuzimanje vozila čiji je prednji dio uništen zbog daljnjeg vještačenja. Kordić će tijekom dana dati iskaz u Tužiteljstvu.

Tijekom dana stižu brojne osude ovoga napada. Oglasila je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije. 

Premijerka Marija Buhač ocijenila je da je incident koji se dogodio ispred obiteljskoga doma Kordića "jasna poruka i izravna prijetnja sigurnosti" gradonačelnika i njegove obitelji.

