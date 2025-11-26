Obavijesti

OČEVID TRAJE

Zapalili vozilo gradonačelnika Mostara. Kordić: 'To su napadi na mene jer štitim svoj Grad'

Plenković u Mostaru sudjelovao je na svečanosti otvorenja 26. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2025 | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U objavi na Facebook profilu Kordić je naveo kako neće odustati od izgradnje normalnoga grada

Ispred obiteljske kuće u noći na srijedu zapaljeno je službeno vozilo koje koristi gradonačelnik Mostara Mario Kordić (HDZ BiH) koji je u prvom reagiranju istaknuo da će zatražiti policijsku zaštitu nakon vrhunca ’kampanje mržnje’ koja se vodi protiv njega mjesecima. Prema policijskome izvješću nepoznati počinitelji su zapalili vozilo Škoda, što im je prijavljeno u 3.40 sati.

Potpuno je izgorio prednji dio vozila, a policija po nalogu tužiteljstva provodi očevid. 

Gradonačelnik Mario Kordić danima je izložen napadima, prijavama tužiteljstvu i osudama bošnjačkog udruženja Mostarski krug bliskog bivšem gradonačelniku Safetu Oručeviću, Islamske zajednice i vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije koji se protive izgradnji zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u središtu Mostara.

Traže i da se u većinskom hrvatskome dijelu grada izgradi Islamski centar.

NOVI NAPAD BiH: Dodikovom kritičaru su ponovo zapalili automobil, EU upozorava na političko nasilje
BiH: Dodikovom kritičaru su ponovo zapalili automobil, EU upozorava na političko nasilje

U objavi na Facebook profilu Kordić je naveo kako neće odustati od izgradnje normalnoga grada. 

„U posljednje vrijeme svjedočimo organiziranom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad samo zato što štitimo interese Grada Mostara. Takav narativ ima svoje posljedice — a ovaj događaj jasno pokazuje što je cilj onih koji ga potiču“, izjavio je Kordić na društvenim mrežama.

Gradonačelnik je izrazio žaljenje zbog toga što zbog obavljanja svojih dužnosti mora tražiti policijsku zaštitu, ali je naglasio da to neće spriječiti njegov tim da nastavi raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara.

Mostar je tijekom bošnjačko-hrvatskog rata doživio teška razaranja.

Trideset godina kasnije unatoč administrativnom ujedinjenju, u tome gradu Bošnjaci i dalje uglavnom žive u istočnom, a Hrvati u zapadnome dijelu Mostara.  

