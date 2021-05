Žena (77) kojoj se u prošli petak u Bjelovaru zapalio automobil, obratila se javnosti i za Mojportal.hr ispričala kako se cijela situacija odvila.

- Nakon što pet mjeseci nisam vozila, sjela sam u automobil i krenula prema središtu grada. Sjećam se kako sam prebacila u prvu brzinu i krenula. Budući da sam tražila parkirno mjesto, vozila sam skroz polako, parkirala auto i otišla u grad. Moja kuća je svega kilometar dalje od Demetrove gdje sam ostavila auto. Kada sam se za sat vremena vratila, policija i vatrogasci bili su u ulici. Šokirala sam se kada sam vidjela da stoje pored mojeg auta koji je bio prekriven pjenom. Tada su mi ispričali da se zapalio - rekla je žena, još uvijek u vidnom šoku, kojoj se u petak u Bjelovaru zapalio Fiat Punto jer ga je vozila samo u prvoj brzini.

Naime, žena živi sama otkako joj je preminuo suprug, a kako ne bi neprestano nekoga molila za pomoć, automobilom se povremeno koristi kako bi došla do središta grada ili groblja u obližnjem Gudovcu.

Položila je 80-ih, ali nije često vozila

Ova 77-godišnjakinja već se nekoliko mjeseci brine o nepokretnom bratu. U to vrijeme nije izlazila iz kuće, a u petak joj je bila prva vožnja automobilom nakon dugo vremena.

- Iako sam položila vozački ispit još 80-ih godina, nisam uopće vozila. No, nakon suprugove smrti, sila me natjerala na to. Ne želim stalno moliti kćer ili unuka da me voze u trgovinu. Htjela sam biti neovisna. Jako polako vozim i zbilja sam oprezna, no što se dogodilo toga petka, ja se jednostavno ne sjećam. Jako mi je teško zbog toga - rekla je.

Pregrijao se motor

Bjelovarski policajci utvrdili su razlog zbog kojeg se u petak oko 9.45 sati na parkirnom mjestu u Ulici Dimitrija Demetra u Bjelovaru zapalio Fiat Punto u vlasništvu 77-godišnjakinje.

Naime, očevidom je utvrđeno da je do požara došlo jer je vlasnica automobil vozila u prvoj brzini od svoje kuće do spomenutog parkirnog mjesta, zbog čega je došlo do pregrijavanja motora.