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UHIĆEN MUŠKARAC (44)

Zapalio napuštenu kuću u Puli, prijetio ženi i ukrao joj novčanik

Piše Antonela Šaponja,
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Zapalio napuštenu kuću u Puli, prijetio ženi i ukrao joj novčanik
Foto: ilustracija
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Protiv muškarca (44) podnijeli su kaznenu prijavu zbog prijetnje, krađe i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

Pulska policija uhitila je 41-godišnjaka kojeg sumnjiči da je zapalio napuštenu kuću, ozbiljno prijetio 44-godišnjakinji te joj ukrao novčanik s novcem.

Policija je 31. srpnja oko 15 sati zaprimila dojavu o požaru napuštene kuće u Ulici Marsovo polje u Puli. Budući da se sumnjalo da je požar podmetnut, policajci su oko 16 sati uhitili muškarca kojeg su povezivali sa slučajem.

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su sumnju da je 41-godišnjak požar izazvao otvorenim plamenom nepoznatog podrijetla.

Sumnjiče ga i da je istog dana u jutarnjim satima ozbiljno prijetio 44-godišnjakinji, nakon čega joj je ukrao novčanik s novcem.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog prijetnje, krađe i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. U subotu je predan u pritvorsku jedinicu policije.

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