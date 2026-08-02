Zapalio napuštenu kuću u Puli, prijetio ženi i ukrao joj novčanik

Pulska policija uhitila je 41-godišnjaka kojeg sumnjiči da je zapalio napuštenu kuću, ozbiljno prijetio 44-godišnjakinji te joj ukrao novčanik s novcem.

Policija je 31. srpnja oko 15 sati zaprimila dojavu o požaru napuštene kuće u Ulici Marsovo polje u Puli. Budući da se sumnjalo da je požar podmetnut, policajci su oko 16 sati uhitili muškarca kojeg su povezivali sa slučajem.

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su sumnju da je 41-godišnjak požar izazvao otvorenim plamenom nepoznatog podrijetla.

Sumnjiče ga i da je istog dana u jutarnjim satima ozbiljno prijetio 44-godišnjakinji, nakon čega joj je ukrao novčanik s novcem.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog prijetnje, krađe i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. U subotu je predan u pritvorsku jedinicu policije.