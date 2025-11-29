Zapalio se auto kod Sv. Roka

Drama se odvijala u subotu na autocesti A1, oko 208. kilometra između čvorova Sveti Rok i Gornje Ploče u smjeru juga, kada je automobil stranih registracija iznenada planuo.

Policija navodi da je došlo do samozapaljenja auta, a putnici su prošli bez ozljeda.

Izgorjeli automobil završio je u zaustavnoj traci. Vatrogasci su stigli na mjesto događaja. Promet teče normalno.