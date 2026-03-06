Obavijesti

POŽAR KOD LUČKOG

Zapalio se auto na zagrebačkoj obilaznici, vatrogasci na terenu

Ilustracija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 15+000 km između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, napisao je HAK

Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca zapalio se automobil. Javna vatrogasna postrojba Zagreb potvrdila je intervenciju na terenu. 

HAK navodi kako se zbog nesreće na obilaznici vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h.

