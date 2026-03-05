Pristupilo se gašenju, a zahvaćeno je i cca 30 m2 šume, rekao nam je zapovjednik JVP-a Zagreb, Siniša Jembrih.
POŽAR U ZAGREBU
VIDEO Buktinja na Sljemenu: Zapalio se auto, gori dio šume, a vozača auta nema u blizini
Iz još neutvrđenog razloga, zapalio se automobil na Sljemenskoj cesti u četvrtak poslijepodne. Na teren su brzo izašli vatrogasci koji su ugasili požar automobila, ali i šume koju je vatra zahvatila. Nema ozlijeđenih, no kako neslužbeno doznajemo, vozača nema na mjestu događaja.
Pri dolasku vatrogasaca, vatra je bila u razbuktaloj fazi.
- Pristupilo se gašenju, a zahvaćeno je i cca 30 m2 šume - rekao nam je zapovjednik JVP-a Zagreb, Siniša Jembrih.
