VIDEO Buktinja na Sljemenu: Zapalio se auto, gori dio šume, a vozača auta nema u blizini

Iz još neutvrđenog razloga, zapalio se automobil na Sljemenskoj cesti u četvrtak poslijepodne. Na teren su brzo izašli vatrogasci koji su ugasili požar automobila, ali i šume koju je vatra zahvatila. Nema ozlijeđenih, no kako neslužbeno doznajemo, vozača nema na mjestu događaja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pri dolasku vatrogasaca, vatra je bila u razbuktaloj fazi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Pristupilo se gašenju, a zahvaćeno je i cca 30 m2 šume - rekao nam je zapovjednik JVP-a Zagreb, Siniša Jembrih.