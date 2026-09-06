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PROBLEMI U PROMETU

Zapalio se auto u tunelu Sveti Rok. Prekinuli promet u smjeru Zagreba! Nastala je kolona...

Piše Iva Tomas,
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Zapalio se auto u tunelu Sveti Rok. Prekinuli promet u smjeru Zagreba! Nastala je kolona...
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Foto: HAK
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Na pojedinim dionicama autocesta dodatno su na snazi privremene regulacije prometa zbog radova i izvanrednih prijevoza

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, objavili su iz Hrvatskog autokluba. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Foto: HAK
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Prema informacijama HAK-a, na autocesti A1 promet je usporen uz povremene zastoje kod Karlovca. Zbog požara na vozilu trenutno je prekinut promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba, a kolona prema Zagrebu duga je oko tri kilometra i povećava se.

Na A2 zbog pojačanog prometa zabranjen je prolazak teretnim vozilima i autobusima između Krapine i Đurmanca, dok se na A3 između Lučkog i Jankomira u smjeru Bregane vozi usporeno.

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Pojačan je promet i na Krčkom mostu prema kopnu, gdje se usporeno vozi od Njivica. Na pojedinim dionicama autocesta dodatno su na snazi privremene regulacije prometa zbog radova i izvanrednih prijevoza.

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