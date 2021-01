Od prvog dana Nove godine lokotom je zatvoren dosadašnji prilaz građevinskom zemljištu novog stadiona i kamp škole NK Osijeka u Strossmayerovoj ulici u Osijeku.

Kako doznajemo iz provjerenih izvora, daljnji ulaz građevinskim strojevima i svima ostalima do stadiona zabranio je Davor Vlašić, vlasnik zemljišne parcele preko koje se do sada obavljao transport do mjesta na kojemu se gradi stadion.

Razloge zašto je to učinio Vlašić nije htio komentirati, ali smo doznali kako je ugovor o najmu parcele koji je svojevremeno sklopio sa Udrugom Škola nogometa NK Osijek istekao s zadnjim danom protekle godine, a novi nije sklopljen.

- Za zemljište imam kupca, a NK Osijeku je ponuđeno pravo prvokupa radi dobrog dugogodišnjeg poslovnog odnosa. Tko je potpisnik prvog ugovora za mene je poslovna tajna i to neću reći - kratko je rekao Vlašić.

Ono što je uslijedilo je 'ključ u bravu', ali i blokada prilaska, obzirom da je Vlašić na pristupnu cestu iza ograde postavio automobil kao prepreku.

'Ne može jedan čovjek stopirati gradnju'

- Ne znam ništa o tome a i vjerujem da to nije toliko bitno obzirom da imamo alternativne prilaze stadionu. Ne može jedan čovjek stopirati izgradnju. U Osijek dolazim krajem tjedna pa ću otkriti o čemu se radi. Inače, takve i slične probleme rješava tvrtka Projekt management iz Zagreba - prokomentirao nam je početkom tjedna situaciju Ivan Meštrović koji je, prije odlaska iz Uprave NK Osijeka, sudjelovao u pregovorima oko stadiona jer je tada bio predsjednik Udruge Škole nogometa i ovlašten da pregovara.

Ugovor o daljnjem najmu i korištenju parcele u vlasništvu Davora Vlašića nije produžen jer, kako tvrde naši izvori, ljudi koji su otišli na pregovore s Vlašićem o novoj, nižoj cijeni korištenja sporne parcele, nemaju ovlasti potpisivati ikakav ugovor s vlasnikom parcele jer to jedino može činiti Udruga škola nogometa NK Osijek.

Bili su to Vlado Čohar, prokurist NK Osijeka te Denis Šikljan, vlasnik projektantske tvrtke s Krka koja surađuje s klubom.

Klub: Vlasnik parcele traži otkup cijelog zemljišta po 4-5 puta većoj cijeni od realne

- Istina je da su Vlado Čohar i Denis Šikljan razgovarali s Davorom Vlašićem, s kojim je u ožujku prošle godine Udruga škola nogometa sklopila ugovor o najmu-korištenju nekretnine u Strossmayerovoj za prolaz vozila do gradilišta novog stadiona. Dogovorena cijena najma bila je 335.250 tisuća kuna godišnje. Razgovor koji je obavljen sa Vlašićem bio je 5. siječnja ove godine, nakon što je Vlašić poslao pismo namjere u kojem je ponudio Udruzi otkup ukupno 6.087 m2 po cijeni od 2,18 milijuna eura. Od Vlašića nitko nije tražio smanjenje najma, iako je prethodno ugovorena cijena ne samo nerealna nego i ekstremno previsoka za privremeni prilazni put gradilištu, kojega se koristilo najviše 2000 m2. Pregovarači su ga zamolili da se ugovor produži po istoj ranije dogovorenoj cijeni. No, on to nije želio inzistirajući da investitor od njega otkupi kompletno zemljište, a ne samo onaj dio koji se koristi za prilaz. Tvrdio je da mu je investitor obećao otkupiti spomenuto zemljište i to po cijeni od 2,18 milijuna eura - navodi se u odgovoru kojega su poslali iz NK Osijeka dodajući kako je ta cijena 4 do 5 puta skuplja od realne cijene za to zemljište pa se može zaključiti da se investitora pokušalo ucijeniti.

- Nije nam jasno kako nitko od odgovornih nije od Grada Osijeka tražio osiguravanje nesmetanog prilaznog puta gradilištu. Sigurni smo da bi Grad Osijek našao rješenje obzirom da se radi o strateškoj investiciji koju gradonačelnik i gradska uprava podupiru. Time bi se eliminirao bespotreban trošak najma. Kada Grad izvrši preuzetu obvezu i uredi planiranu prilaznu cestu stadionu, zemljište koje je dao u najam Vlašić više neće biti od koristi. Stoga je investitor otklonio mogućnost otkupa zemljišta. Gradnja stadiona će se, ukoliko ne bude sličnih problema i pokušaja koje liče na ucjene, odmah nastaviti jer je gradonačelnik Ivica Vrkić obećao osigurati alternativni privremeni prilazni put. Osim toga, tvrtka Eurokamen, kao glavni izvođač radova na stadionu, u posjedu je trase spoja ulice J.J. Strossmayera i novog stadiona pa će i ta trasa, uz minimalne intervencije, biti osposobljena kao spoj do gradilišta - stoji u odgovoru kluba.

Ističu kako su i Čohar i Šikljan poslovni partneri Meszaros Grupe i kroz druge projekte pa su pregovarali sa Vlašićem kao osobe sa dugogodišnjim iskustvom u nekretninskom poslu.

Meštrović: Ja nisam pregovarao o iznosu najma niti sam potpisivao ugovor

Nakon odgovora kluba, oglasio se i Ivan Meštrović, koji je u međuvremenu doputovao u Osijek, smatrajući za potrebnim istaknuti kako on nije osoba koja je ranije pregovarala sa Vlašićem oko iznosa najma.

- Gospodina Vlašića ne poznajem niti sam ikada s njime bio u kontaktu, ni pregovarao. Ne znam tko je s njime postigao dogovorenu cijenu najma i dao mu neka obećanja. Iako sam tada bio odgovorna osoba kao predsjednik Udruge škole nogometa ta funkcija nije mi davala nikakve operativne mogućnosti jer je zapravo titularna, počasna - opravdao se Meštrović.

Na pitanje tko je potpisnik ugovora o najmu sa Vlašićem, kaže da ne zna.

- Ako je na ugovoru moje ime, onda me je netko drugi potpisao jer ja sigurno nisam - dodaje. U četvrtak je održana i Skupština NK Osijek na kojoj je Meštrović rekao kako u potpunosti izlazi iz kluba i iz Udruge škola nogometa.

- Dosta mi je. Ne vidim se više u tom projektu. Moj mandat predsjednika Udruge škola nogometa je istekao i rekao sam da ga više ne želim. Predložio sam da novi predsjednik bude Valentina Koprivnjak koja je u Udruzi od početka i kod nje je sva dokumentacija. To je i prihvaćeno. Prodao sam i svoje udjele u klubu tako da sa NK Osijekom nemam više ništa - kazao nam je Meštrović.

Grad je dao suglasnost za novi pristup gradilištu

U međuvremenu izgradnja stadiona stoji. Oni koji znaju situaciju sa prilazom tom građevinskom zemljištu kažu kako, ipak, odgovarajućeg alternativnog prilaza gradilištu nema jer se radi o trusnom i strmom području i svaki mogući prilaz je 'preslab' da izdrži terete nakrcanih kamiona i drugih građevinskih strojeva.

Ponuda Grada Osijeka prijašnjih godina bio je prilaz naseljenom Strmom ulicom no, ta je mogućnost tada otklonjena zbog straha da bi teški građevinski strojevi narušili nasip na Dravi izgrađen kao zaštita od poplave. No, Strma ulica sada je jedino rješenje.

- Grad Osijek dao je suglasnost na novu prometnu regulaciju prilaska gradilištu stadiona preko Strme ulice. Ta suglasnost na snazi je od ponedjeljka, 18. siječnja - rekli su iz ureda gradonačelnika Ivice Vrkića. Ipak, ta će ulica morati biti prilagođena prometovanju kamiona, a to će učiniti tvrtka Eurokamen, koja je glavni izvođač radova na stadionu.

- Gradilište ima novi prilaz koji će biti stavljen u funkciju čim vremenski uvjeti dozvole. Investitor izgradnje stadiona odredio je novi prilaz te smo, uz iznimnu operativnost gradonačelnika i gradskih službi, ishodili potrebne suglasnosti. Čim vremenski uvjeti dozvole gradilište će funkcionirati bez zastoja - kažu u Eurokamenu dodajući kako im je poznato da je investitor do sada osiguravao prilaz gradilištu kroz ugovor o najmu jer je to bio najprikladniji prilaz za intenzivan broj kamiona, čak 250 dnevno.