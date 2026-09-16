Započeli radovi na sanaciji Leustekove staze na Medvednici

Na Leustekovoj stazi na Medvednici, na trasi od nadstrešnice Adolfovac do nadstrešnice Rebar, počeli su radovi uklanjanja srušenih i oštećenih stabala koja predstavljaju opasnost za posjetitelje, priopćile su u srijedu Hrvatske šume. "Konačno trajanje i dinamika radova ovisit će o vremenskim uvjetima o čemu će uprava šuma podružnica Zagreb pravovremeno obavijestiti javnost“, izjavio je upravitelj Šumarije Zagreb Dalibor Babić..

Posjetitelje se moli da do tada za izlete na Medvednicu koriste ostale, trenutno otvorene i sigurne planinarske staze.

Radovi će se odvijati u dvije faze. U prvoj fazi stabla se odvajaju od panjeva, a potom slijedi proširenje šumske vlake kako bi teška mehanizacija mogla doći do srušenih stabala i pristupiti mjestima potrebnim za njihovo uklanjanje.

Hrvatske šume napominju da je samo područje zahvata na geografski zahtjevnom terenu te je proširenje šumske vlake nužno za provedbu radova, naglasili su iz Hrvatskih šuma.

Prije početka terenskih radova bilo je potrebno ishodovati dopuštenje za izgradnju traktorskih puteva od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te rješenje Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu, koji jasno definiraju dopušteno razdoblje izvođenja radova.

S obzirom na to da se područje Medvednice nalazi unutar područja ekološke mreže Natura 2000 te da radovi potencijalno mogu utjecati na ciljne vrste zaštite, radovi se moraju provoditi isključivo unutar strogih vremenskih okvira - od 15. travnja do 1. lipnja ili od 15. rujna do 1. studenog.