Situacija na Medvednici sve je gora: 'Stanje je ozbiljno, sušno ljeto ostavilo je posljedice...'

Izrazito sušno ljeto ostavilo je velike posljedice na šume Medvednice, bukva i hrast kitnjak sve ranije započinju sa žućenjem i odbacivanjem lišća, a zabrinjava sušenje lista mladih i srednjedobnih sastojina, upozorili su u petak iz Hrvatskih šuma - Uprave šuma Podružnica Zagreb.

"Nas ovo stanje zabrinjava posebice jer se suši list mladih i srednjedobnih sastojina u koje smo proteklih godina uložili mnogo vremena kroz stručne i uzgojne radove", upozorava upravitelj Šumarije Zagreb Dalibor Babić navodeći da su zbog toga pozvali predstojnicu Zavoda za zaštitu šuma iz Hrvatskog šumarskog instituta Dinku Matošević kako bi dobili i dodatno znanstveno mišljenje.

Bukove šume na južnim padinama Medvednice ove su godine pretrpjele vidljive ozbiljne posljedice dugotrajne suše i visokih temperatura, ekstremni vremenski uvjeti obilježili su razdoblje od lipnja do kolovoza, a najizraženije promjene zabilježene su na južnim, sunčanijim padinama i hrptovima Medvednice.

Posebno zabrinjava, navodi Uprava šuma Zagreb, što se slični ekstremni uvjeti ponavljaju već treću godinu zaredom, što znači da šumski ekosustavi nisu imali priliku u potpunosti se oporaviti od prethodnih stresova.

Hrvatski šumarski institut potvrdio velike razmjere sušenja starijih stabala

Kako bi procjena stanja bila što preciznija, Uprava šuma Podružnica Zagreb je početkom rujna organizirala terenski obilazak i zatražila stručno mišljenje Hrvatskog šumarskog instituta, a nalaz je potvrdio velike razmjere sušenja, ali i upozorio da posljedice ekstremnih ljeta 2024., 2025. i 2026. neće nestati s prvom kišom.

Njihov će se učinak pratiti još godinama, a značajnije sušenje starijih stabala moguće je i tijekom 2027. godine, upozoravaju.

Dodatnu zabrinutost izaziva i nedostatak snježnog pokrivača tijekom zime, čije postupno otapanje inače predstavlja važan izvor vode za tlo. Kada vode nema dovoljno, stabla zatvaraju puči na listovima kako bi smanjila gubitak vode. Time smanjuju i fotosintezu, rast i sposobnost oporavka. U takvim uvjetima, odbacivanje lišća predstavlja obrambenu reakciju kojom stablo pokušava sačuvati preostalu vodu.

Iz Uprave šuma Podružnica Zagreb stoga najavljuju da će u idućem razdoblju posebno pratiti zdravstveno stanje bukovih sastojina, radi očuvanja vitalnosti i budućnosti šuma Medvednice.

U jesenskom razdoblju planiraju posaditi nekoliko desetaka tisuća mladih stabala, posebice na području koje je stradalo olujnim nevremenima ove godine.