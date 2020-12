Zaposlenica ministarstva javno dijeli objave protiv cjepiva i o sotonistima: 'Znate tko su oni'

Čitatelji su nam ukazali na Facebook profil Erike Kavić, zaposlenice Ministarstva turizma i sporta. Na njemu je dijelila teorije zavjere i nije bila sretna kad smo je nazvali

<p>Erika Kavić je zaposlena u Ministarstvu turizma i sporta, gdje radi kao tajnica Uprave za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove. Istovremeno je prilično aktivna na Facebooku i vrlo artikulirano izražava svoje stavove. Pa tako, ako ste joj htjeli posjetiti profil, među javnim objavama mogli ste pronaći zanimljive snimke i ankete vezane uz koronavirus i cijepljenje. </p><p>Recimo, Erika je jučer podijelila video koji prikazuje sukob policije i građana. Na snimci se vide policajci, oboružani štitovima, dok se brane od gomile koja ih zasipa kamenjem.</p><p>'Svijet je rekao dosta KORONA LUDILU. Španija se digla, borba sa policijom za SLOBODU. Još samo Tramp da pobijedi i to je početak kraja satanistima. Poslije ovog snimka POLICIJA TREBA SVUDA DA POLOŽI ŠTITOVE I PREĐE NA STRANU NARODA', piše u opisu objave. </p><p>Podijelila je, recimo, i video u kojem se govori o 'stvaranju pseudo-vakcine ispod dimne zavese tako zgodnog virusa' te kako će 'vakcinacija biti usmerena samo tamo gde je potrebno smanjiti broj stanovnika jer će vrhu trebati vojska uslužnih radnika'. Spominje se tu i žrtvovanje, preoblikovanje ekonomskog oporavka i kontrola svijeta, a objava koju je Erika podijelila naslovljena je 'Kako da ostanete živi tokom velikog globalnog reseta'. Objavu su u međuvremenu provjerile neovisne organizacije za provjeru točnosti podataka i utvrdile da ovi podaci nemaju temelja.</p><p>Podijelila je i anketu protiv prisilnog cijepljenja, na svom profilu i u grupi 'Zakaj volim Špansko', uz opis: 'Kliknimo na da i pokažimo da nismo ovce'. </p><p>Nazvali smo fiksni broj Ministarstva, pod kojim je kao kontakt navedena gospođa Kavić. Javila se i potvrdila da se radi o njenom Facebook profilu, a mi smo ju upitali vjeruje li zbilja u objave vezane uz cijepljenje i koronavirus.</p><p>- Ne razumijem, što je tu problem? Naravno da vjerujem. Ne kažem da virus ne postoji, dakako da postoji, ali pumpaju se brojke, a od ljudi se rade ovce i budale. Doktori i epidemiolozi su cenzurirani, tipa Srećko Sladoljev - kazala nam je Erika. </p><p>Sladoljev je, podsjetimo, znanstvenik i zviždač koji je nekad radio u Imunološkom zavodu, a u javnosti je istupao s izjavama protiv cijepljenja, o Novom svjetskom poretku i Billu Gatesu. Svojevremeno je na naslovnici jednog tjednika objavljen njegov intervju, naslovljen: 'Zaustavite teror nad hrvatskim narodom i ne lažite da ljudi umiru od korona virusa'.</p><h2>Sotonisti i globalni reset</h2><p>Upitali smo gospođu Kavić što smatra globalnim resetom, kako je naslovljena jedna od objava koju je podijelila. </p><p>- Pogledajte pa ćete vidjeti. Neka ljudi vide i neka razgovaraju - odgovorila je.</p><p>Dobro, a tko su sotonisti, zanimalo nas je.</p><p>- Zna se tko su. Vi znate tko su - kazala nam je. </p><p>Nije bila sretna zbog poziva. </p><p>- Od svih ljudi ste došli na mene. To je moj privatni Facebook, ja sam to privatno objavila, ne na stranici ministarstva. Nemate me pravo zvati ni maltretirati, a onaj tko vam je to dao, mogu ga goniti. To je moja osobna stvar - poručila je gospođa Kavić. </p><p>Nekoliko minuta nakon našeg razgovora, opet smo otišli na njen Facebook profil. Nijedna od navedenih objava nam više nije bila vidljiva.</p><h2>Što kaže Ministarstvo?</h2><p>Poslali smo upit Ministarstvu turizma i sporta i zamolili ih da nam kažu kakav je njihov stav prema ovim objavama. Prenosimo odgovor.</p><p>Ministarstvo turizma i sporta osuđuje i oštro se ograđuje od stajališta koje je na društvenim mrežama objavila službenica Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, Erika Kavić (tajnica pomoćnice ministra u Upravi za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove). S obzirom na ozbiljne indicije povrede internih propisa, Etičkog kodeksa ali i Zakona o državnim službenicima, Ministarstvo će poduzeti sve mjere propisane Zakonom o državnim službenicima.<br/> <br/> Ministrica Brnjac drži kako nas upravo cjepivo vodi prema kraju pandemije, što će imati blagotvoran utjecaj na oporavak gospodarstva u cjelini, uključujući i turizam i sport. Cjepivo u Hrvatskoj će biti besplatno i neobvezno, a ministrica Brnjac ističe kako će se i sama cijepiti, poručili su iz Ministarstva.</p>