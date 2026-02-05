Obavijesti

Zaposlenici Općinskog suda u Vinkovcima traže ukidanje spornih kvota u ocjenjivanju

Piše HINA,
Zaposlenici Općinskog suda u Vinkovcima traže ukidanje spornih kvota u ocjenjivanju

Sud u Vinkovcima očekuje ukidanje kvota za ocjene "izvrstan" i "naročito uspješan" koje koče napredovanje. Država u sukobu sama sa sobom, zaposlila tisuće "prosječnih" radnika

 Iz Inicijative 72 zaposlenika Općinskog suda u Vinkovcima, koji su krajem prošle godine podnijeli Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 29. stavka 1. i 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, izvijestili su u četvrtak da očekuju ukidanje sporne odredbe.

Prijedlogom za ocjenu ustavnosti osporava se propisana kvota 5 + 15 posto, iz koje proizlazi da je 80 posto državnog aparata prosječno, ispodprosječno ili ispod svih kriterija prihvatljivosti.

"Osporene odredbe članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama uvode sustav kvota prema kojima tijekom jedne kalendarske godine najviše pet posto od ukupnog broja zaposlenih službenika i namještenika državnog tijela ili javne službe može dobiti ocjenu 'izvrstan', a najviše 15 posto ocjenu 'naročito uspješan', čime ograničavaju službenicima i namještenicima mogućnost napredovanja u plaći bez obzira na njihov stvarni radni učinak, stručnost i rezultate rada“, pojašnjava Ana Pervan iz Općinskog suda Vinkovci.

Po njezinim riječima, sustav kvota stvara nepremostivu koliziju između sadržajnih kriterija za ocjenjivanje i formalnih ograničenja broja službenika koji te ocjene mogu dobiti. Posljedično, službenik i namještenik koji u potpunosti ispunjava zakonske kriterije za ocjenu „izvrstan“ ili „naročito uspješan“ neće tu ocjenu dobiti isključivo zato što je matematički limit već dosegnut, a ne zato što njegov rad ne zaslužuje takvo priznanje.

Naglasak je na činjenici da se država javlja u dvostrukoj ulozi, kao zakonodavac i kao poslodavac, pri čemu su kriteriji zapošljavanja propisani od države kao zakonodavca, a zapošljavanja provedena uz odobrenje države kao poslodavca, iz čega proizlazi da je država u sukobu sama sa sobom.

Također ispada da je država zaposlila više od 197.000 prosječnih i ispodprosječnih službenika i namještenika prema vlastitim kriterijima i vlastitom odobrenju, a taj broj nije konačan jer nisu obuhvaćeni zaposlenici Ministarstva obrane, navodi Pervan.

Dodaje kako je ocjenjivanje značajan institut upravnog prava, jer propisuje postupanje ocjenjivača koje posljedično utječe na prava i obveze službenika i namještenika, koja su izravno povezana s njihovim egzistencijalnim pravima.

