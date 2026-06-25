Zapovjednik Aljoša (58): 'Iz mora sam spasio 1300 ljudi'

Dok većina ljudi more doživljava kao mjesto odmora, za Aljošu Podobnika (58) iz Kastva ono je već gotovo tri desetljeća radno mjesto, pozornica najtežih ljudskih sudbina, ali i prostor na kojem se svakodnevno potvrđuje vrijednost ljudske solidarnosti. Ovaj otac dvaju odraslih sinova i zapovjednik policijskog broda P-105 "Marino Jakominić" u riječkoj pomorskoj policiji iza sebe ima 28 godina službe. U tom razdoblju sudjelovao je u deset međunarodnih humanitarnih misija spašavanja na Mediteranu, spasio više od tisuću ljudi te dva puta zaslužio Plavu vrpcu Vjesnika za iznimne pothvate na moru. Zbog svega što je učinio za zajednicu i ljude u nevolji, Grad Kastav dodijelio mu je titulu Kastavca mjeseca za svibanj 2026. godine. No kad govori o svojoj karijeri, Podobnik ne spominje priznanja. Govori o ljudima.