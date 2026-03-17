Voditelj iranske TV pročitao je poruku zapovjednika za kojeg Izrael tvrdi da je ubijen

Na iranskom državnom televizijskom kanalu IRINN voditelj je pročitao poruku pripisanu Gholamrezi Soleimaniju, zapovjedniku paravojne milicije Basij, za kojeg Izrael tvrdi da je ubijen tijekom noći. U poruci se građani pozivaju da sudjeluju u povorkama povodom pogreba poginulih na ratnom brodu Dena ranije ovog mjeseca. Ipak, Soleimani se zasad nije pojavio uživo na državnoj televiziji niti u drugim iranskim medijima.

Gholamreza Soleimani rođen je 1964. godine u gradu Farsanu, a njegova vojna karijera započela je tijekom rata između Irana i Iraka koji je trajao od 1980. do 1988. Kao tinejdžer dobrovoljac 1981. godine raspoređen je na bojišnicu kod Šuša, na granici s Irakom, gdje je sudjelovao u više velikih vojnih operacija. Iranskoj revolucionarnoj gardi pridružio se 1982. godine.

Nakon završetka rata obnašao je niz zapovjednih funkcija na regionalnoj razini. Posebno se istaknuo 2006. godine kada je preuzeo vodstvo korpusa Saheb al-Zaman u pokrajini Isfahan, postavši prvi zapovjednik koji je istodobno upravljao lokalnim snagama Basija i regularnim jedinicama Revolucionarne garde. U srpnju 2017. promaknut je u čin brigadnog generala.

Prema službenim podacima iranskih medija, diplomirao je povijest na Sveučilištu u Isfahanu. Vrhovni vođa Irana Ali Hamenei imenovao ga je 2. srpnja 2019. zapovjednikom Basija, dobrovoljne paravojne organizacije koja djeluje pod okriljem Iranske revolucionarne garde i zadužena je za održavanje unutarnje sigurnosti kroz mrežu lokalnih jedinica diljem zemlje.

Basij i Iranska revolucionarna garda osnovani su 1979. nakon islamske revolucije kojom je s vlasti svrgnut šah Mohammad Reza Pahlavi, tadašnji saveznik Sjedinjenih Američkih Država.

Tijekom svog mandata na čelu Basija Soleimani je često bio uključen u gušenje protuvladinih prosvjeda. Paravojna organizacija, koja broji oko 450 tisuća pripadnika, sudjelovala je u suzbijanju nemira 2019. godine, kao i u prosvjedima nakon smrti Mahse Amini 2022. i 2023. godine. Njegove snage bile su raspoređene i početkom ove godine tijekom novih demonstracija u Iranu.

Zbog svoje uloge u represiji nad prosvjednicima Soleimani je bio pod sankcijama više zapadnih država i organizacija, uključujući Sjedinjene Američke Države, Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu. Također nije u rodbinskoj vezi s Kasemom Soleimanijem, bivšim zapovjednikom snaga Quds, koji je ubijen u američkom napadu dronom u Bagdadu 2020. godine.