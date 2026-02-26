Zapovjednik snaga NATO-a u Napulju: 'SAD i NATO ostaju posvećeni očuvanju mira u BiH'

Sjedinjene Države i NATO ostaju snažno posvećeni očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, objavljeno je u četvrtak nakon niza susreta koje je u Sarajevu imao zapovjednik Zapovjedništva savezničkih združenih snaga NATO-a u Napulju admiral George Wikoff.

Tijekom susreta otpravnika poslova američkoga veleposlanstva u BiH Johna Ginkela s admiralom Wikoffom istaknuta je važnost osiguranja regionalne sigurnosti i partnerstva BiH s NATO savezom.

„Ovaj susret potvrđuje naše trajno partnerstvo u potpori sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine“, navodi se na X nalogu američkoga veleposlanstva.

Zapovjednik Zapovjedništva savezničkih združenih snaga NATO-a u Napulju razgovarao je i s ministrom obrane BiH Zukanom Helezom i njegovom dvojicom zamjenika Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem.

Pritom je, kako ga citiraju iz ministarstva obrane BiH, admiral Wikoff istaknuo da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene NATO savezu, a NATO očuvanju mira. Za ministarstvo obrane BiH i Oružane snage BiH rekao je da su pouzdan partner NATO-a.

Ministar Helez dodao je kako BiH i NATO surađuju kroz 180 aktivnosti godišnje, čime ova zemlja pridonosi zajedničkoj sigurnosti i stabilnosti.

U Bosni i Hercegovini djeluje NATO stožer koji održava vezu s ovim vojnim savezom, a Europska unija je preuzela vojni nadzor nad misijom očuvanja mira u Bosni i Hercegovini potkraj 2004. godine kroz vojnu misiju EUFOR‑Althea za nadzor vojne provedbe Daytonskog sporazuma.