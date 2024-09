Zapovjednik trajekta kojem je rampa pala u more: 'Sajle su zamijenjene, a slijedi pregled'

Trajekt "Mljet" već su pregledali kapetanija i Hrvatski registar brodova. Sajle su zamijenjene rezervnima, rampa je vraćena u funkciju, a dodatni pregledi će biti obavljeni kroz sljedeći par dana, izjavio je za središnji Dnevnik HTV-a Tonko Radojković, zapovjednik trajekta.

Podsjetimo, još jedan incident na Jadrolinijinim brodovima dogodio su u subotu navečer prilikom dolaska trajekta “Mljet” na otok Brač. Trajektu je pala rampa u more prilikom uplovljavanja na pristanište u Supetru.

Radojković je rekao da je taj trajekt sinoć bio u manevru, u prilazu samome vezu. Trajekt je, kaže, bio već unutar lučkog bazena.

- Normalna je procedura da se rampa u to vrijeme otvara. Došlo je nažalost do puknuća čelik-čela koja drže tu rampu, a ujedno je ispuštaju. To je sve što vam u ovom trenutku mogu reći, izjavio aje Radojković.



Dosadašnji pregledi su pokazali, ponovio je, da je došlo do puknuća čelik-čela. Pregledi u smislu same kvalitete tog čelik-čela bit će naknadno obavljeni. Dosad su već kapetanija i Hrvatski registar brodova obavili pregled.

- Sajle su zamijenjene rezervnima, rampa je vraćena u funkciju, a dodatni pregledi će biti obavljeni kroz sljedeći par dana, istaknuo je.