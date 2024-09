Iskusni pomorci i strojari o padu rampe: 'Vidi se da je ovdje sajla pukla, ali to nije jedini problem'

Još jedan incident na Jadrolinijinim brodovima dogodio su u subotu navečer prilikom dolaska trajekta “Mljet” u Supetar na otoku Braču. Putnici opisuju kako je nešto jako tresnulo dok su čekali u autima u garaži koja se, kažu, počela puniti vodom. Nakon pada rampe trajekt se okrenuo i iskrcao putnike na stranu koju su koristili prilikom ukrcaja u Splitu. Trajekt “Mljet” star je 10 godina i napravljen je u Hrvatskoj. Može primiti 616 putnika, a u garažu mu stane 145 vozila.

- Rampa nije pala tijekom navigacije nego tijekom pristajanja u luku. U navigaciji ne može doći do pada jer hidraulički sustav osigurava da do toga ne dođe.

Čelik čela (sajle) se na trajektima ovog tipa mijenjaju svake godine pri čemu se redovite obavljaju vizualni pregledi i u slučaju da se primijeti istrošenost ona se zamjenjuje jer na svim brodovima imamo rezerve. Koji je točan uzrok puknuća u ovom slučaju još ne znamo, ali provest ćemo internu istragu kao i vještačenje sajle na ovom i drugim brodovima kako bismo utvrdili odgovaraju li te sajle tehničkim specifikacijama iz postupka javne nabave putem koji su nabavljen - rekao je predsjednik uprave “Jadrolinije” David Sopta za Novi list.

- Ni jedan kapetan ne bi ni isplovio da je sumnjao u problem s neispravnom rampom, to zaboravite, ovdje se radi o tehničkom problemu- kazao nam je kapetan s tri desetljeća staža u Jadroliniji koji zbog politike kompanije, koja cijelo ljeto ima probleme s brodovima, želi ostati anoniman. No, iako su se putnici uznemirili, i neko vrijeme plutali pred obalom na kraju su iskrcani.

Dan poslije “Mljet” je još privezan na Braču sa spuštenom rampom. Fotografije je vidio i strojar koji je zadužen za sustave rampi i općenito brodsku mehaniku.

- Vidim po njima da je pukla sajla. Imaju krpe na podu što znači da ima ulja, a to upućuje na loše održavanje hidraulike, odnosno ona je probila i kako je izgubila tlak sajla je pukla. U jednoj jedinoj slici vidi se štednja, no ovakvo je stanje na svim brodovima u floti državnog brodara. Štedi se gdje se stigne, ugrađuju se dijelovi kako kome paše, jednostavno, loše održavanje - kazao je strojar.

Državni brodar s tradicijom od sedam desetljeća naredao je nekoliko incidenata upravo s - rampama. Neki su bili javno zabilježeni, neki su prošli ispod radara. Tako je sredinom kolovoza na “Tinu Ujeviću” pukla sajla koja je brzo popravljena, a putnici su koristi “Mljet”. Putnicima koji su svjedočili incidentima - nije svejedno.

- Srećom, pad rampe se dogodilo prilikom samog uplovljavanja pa je brzina trajekta u tom trenutku - mala, te iznosi od 4 do 5 nautičkih milja na sat. Vidio sam slike i vidi se da je rampa pala, te da je sajla pukla, ali sama rampa je ostala na graničnim lancima koji je pridržavaju. Točno onoliko da je u moru, ali ne i ispod broda. Postoji bojazan ljudi da se to može dogoditi kad je brod na pučini i kad ima veliku putnu brzinu, ali je tada i zabravljena još jednim sistemom. Recimo da to radu na principu ključa i ključanice, pa ne bi trebala pasti kod same navigacije što bi bilo iznimno opasno i fatalno za sve na brodu - kazao je kapetan koji je želio ostati anoniman.

Rampa je ovo ljeto pala u more, kažu naši izvori, i na trajektu “Krk”, ali je posada odmah otklonila kvar. “Krk” plovi na relaciji Prizna - Žigljen, a nedavno je na njemu stradao i pomorac Ante Barić. Na trajektu “Hrvat”, koji sad mijenja liniju Split - Supetar, također je postojao problem s rampom.Ona doduše nije pala u more, ali se zaglavila. Svim nabrojanim brodovima koji su grčke, japanske i hrvatske proizvodnje, ali i različite starosti, zajednički su problem - rampe, ali je nabava i održavanje u domaćim rukama odnosno isključivo na vlasniku, a to je Jadrolinija. Iako su brodovi bili u remontu u različitim brodogradilištima, i to u različito vrijeme, pomorci tvrde da su se nabavljale sajle očito nepouzdanih proizvođača.

- Na sve navedeno smo upozoravali sustavno godinama, situacija se ne mijenja, odgovornost i dalje ne preuzimaju najodgovorniji za sve to. Prvo nešto mora napraviti član uprave “Jadrolinije” David Sopta - kazao je Ivan Srzentić, predsjednik Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije.

- Sopta je po sistematizaciji zadužen za sve tehničke poslove u “Jadroliniji”, pa i za to na koji način se održavala rampa - zaključio je Srzentić dodavši “nemoguće je da samo ljetos imamo tri incidenta koji su izašli u medijima, a posade prijavljuju konstantno probleme”. Rampa koja je sada postala toliko spominjali pojam u svim uvjetima, ako je sve u redu, spušta se za dvadesetak sekundi, ali baš nikad i ni pod kojim uvjetima ne bi trebala pasti slobodnim padom.