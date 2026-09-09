Zara ruši rekorde: Prihodi im eksplodirali, evo koliko su zaradili samo ove godine

Španjolski Inditex, vlasnik brenda Zara, izvijestio je u srijedu o snažnijem rastu prihoda u prvih šest mjeseci poslovne 2026. godine, istaknuvši dobre rezultate i u fizičkim trgovinama i u online prodaji. U razdoblju od veljače do srpnja, u prvoj polovini Inditexove 2026. poslovne godine, neto prihod iznosio je 19,75 milijardi eura i bio je veći za 7,6 posto posto nego u istom razdoblju u 2025. godini, pokazuje poslovno izvješće.

Izvješće za poslovnu 2025. godinu pokazuje da je u razdoblju od kolovoza prošle do siječnja ove godine uvećan za samo 2,9 posto.

Bruto dobit Inditexa porasla je u prvoj polovini poslovne 2026. za 8,3 posto, na 11,6 milijardi eura. Bruto marža iznosila je 58,7 posto i bila za 0,4 postotna boda veća nego prije godinu dana.

Neto dobit uvećana je za 6,8 posto, na tri milijarde eura.

Foto: Vincent West

Grupacija specijalizirana za brzu modu izvijestila i da je jesenska sezona počela bolje nego što se predviđalo, uz rast prihoda prilagođenih za promjene valutnih tečajeva od devet posto u kolovozu, unatoč ekstremnim vrućinama diljem Europe, njihovog najvećeg tržišta, koje su promijenile navike kupnje potrošača.

Cijena dionica tvrtke prošlog je mjeseca dosegnula rekordnih 59,1 euro. Njezina tržišna vrijednost iznosi 176 milijarde eura i nadmašila je onu luksuzne grupacije Hermès, podsjeća Reuters.

Španjolska tvrtka širi poslovanje svog najpovoljnijeg brenda Lefties na tržište Velike Britanije, a iduće godine planira ulazak i na njemačko tržište. Cilj im je privući kupce s nižim primanjima, od kojih su se neki udaljili od brenda Zara budući da se bio okrenuo luksuznijem segmentu tržišta.

Toplija i duža ljeta

Iz Inditexa su poručili da su njihove kolekcije za jesen i zimu „izvrsno prihvaćene” među kupcima, prema 9-postotnom rastu prodaje u razdoblju od 1. kolovoza do 7. rujna, što po njima pokazuje da toplinski valovi u Europi nisu odvratili građane od kupovine odjeće.

Osim brenda Zare, koji uključuje Zaru, Zaru Home & Lefties, Inditex je vlasnik brendova Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius i Oysho.

„Trenutno rezultati prodaje izgledaju vrlo dobro unatoč zahtjevnoj usporedbi s prethodnom godinom, vrućinama vremenu i usporavanju potrošnje u SAD-u, prema izvješćima konkurenata", rekla je analitičarka u tvrtki Berenberg, Anne Critchlow.

Trgovci diljem svijeta prilagođavaju raspored nabave jer se vrućine sve češće protežu i na razdoblje povratka u školu, kada trgovine obično počinju prodavati jakne i kapute, primjećuje Reuters.

Zapadna Europa, prema podacima znanstvenika Europske unije, zabilježila je najtopliji lipanj i srpanj u povijesti mjerenja, budući da su klimatske promjene podigle temperature, uz učestale šumske požare.

Inditex je u poslovnom izvješću također najavio dodatnih 200 milijuna eura kapitalnih ulaganja u modernizaciju poslovnih ureda, povrh 2,3 milijarde eura već predviđene za ovu godinu, u sklopu obnove trgovina i poboljšanja logistike.

Analitičari RBC-a procjenjuju da su Inditexovi godišnji kapitalni izdaci otprilike tri puta veći od onih njegova švedskog konkurenta H&M-a, navodi Reuters.