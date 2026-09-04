Kako? Tako što su u toj zemlji stvorene mnogobrojne klinike za estetsku kirurgiju; ono što je na zapadu bilo urnebesno skupo kod njih je bilo dostupno
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Zemlja smo za velike strategije i brojenje zarade od turizma
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Hrvatska od 2024. godine ima strategiju demografskog razvoja. Ona je peta ili šesta po redu. Populacijskih je strategija sve više, a populacije sve manje. Mogli bismo se kladiti da će nas na idućem popisu biti manje nego na prethodnom. “Strategije” su samo izlika za formiranje nekih radnih timova, koji potom beru dobre honorare.
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