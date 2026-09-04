Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Zemlja smo za velike strategije i brojenje zarade od turizma

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Zemlja smo za velike strategije i brojenje zarade od turizma
Foto: Sasa Miljevic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako? Tako što su u toj zemlji stvorene mnogobrojne klinike za estetsku kirurgiju; ono što je na zapadu bilo urnebesno skupo kod njih je bilo dostupno

Hrvatska od 2024. godine ima strategiju demografskog razvoja. Ona je peta ili šesta po redu. Populacijskih je strategija sve više, a populacije sve manje. Mogli bismo se kladiti da će nas na idućem popisu biti manje nego na prethodnom. “Strategije” su samo izlika za formiranje nekih radnih timova, koji potom beru dobre honorare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...
NEVJEROJATNO Na Visu ogradio zemljište i uvalu žicom pod naponom! Evo tko je vlasnik
SKANDALOZNO

NEVJEROJATNO Na Visu ogradio zemljište i uvalu žicom pod naponom! Evo tko je vlasnik

Ograda visoka oko 1,70 metara nalazi se uz kuću, u neposrednoj blizini guste borove šume, a građani tvrde da im je zbog nje onemogućen prolaz prema drugim dijelovima uvale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026