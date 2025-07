Zaražena svadba kod Sl. Broda? Epidemiolozi i inspektori na terenu, provjerava se hrana...

Veselje je potrajalo do duboko u noć, no slavlje je za neke goste svadbe održane proteklog vikenda u ugostiteljskom objektu u okolici Slavonskog Broda završilo u kupaonici. Kako doznajemo, tijekom svadbe došlo je do pojave probavnih smetnji kod većeg broja uzvanika, što je potaknulo brzu reakciju epidemiologa i sanitarne inspekcije.

- Tijekom vikenda smo dobili informaciju o pojavi probavnih smetnji kod određenog broja ljudi na većem okupljanju - potvrđeno nam je iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Prema njihovim riječima, odmah je provedena standardna epidemiološka procedura. Napravljena je detaljna anketa među uzvanicima, prikupljeni su podaci o pojavi i prirodi simptoma te o vrstama hrane koja se konzumirala. Ujedno su obaviještene i nadležne sanitarne službe, a s terena su uzeti uzorci koji su poslani na analizu.

- Nalazi se očekuju krajem tjedna. Trenutačno ih nemamo i do tada ne možemo komentirati moguće uzroke - kažu nam iz Nastavnog zavoda.

Nadležni ostaju suzdržani dok se službeni rezultati analiza ne objave. Ono što se zna jest da je na svadbi bilo oko 300 uzvanika, a anketirano ih je više od stotinu. Simptomi su, kako navode iz Zavoda, različiti.

- Među onima koje smo kontaktirali bilo je ljudi koji su imali tek jedan grč, dok su drugi prijavili proljev bez temperature i povraćanja. Nitko nije završio na hitnoj niti je hospitaliziran. Ljudi su svoje tegobe preležali kod kuće, uglavnom tijekom subote - kažu nam.

Ono što posebno naglašavaju stručnjaci jest da je simptomatologija bila blaga i da su ovakve situacije česte ljeti, kada visoke temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane i s njom povezanih infekcija.