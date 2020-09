U Dubrovniku zatvoren vrtić, u Goričanu zaražena teta, cijela jaslička grupa u samoizolaciji

Nakon što je korona virus ušao u Srednju školu Prelog, procurila je informacija kako je zaražena i djelatnica jednog međimurskog vrtića koja je u samoizolaciji već osam dana

<p>Korona virus probio se u dječji vrtić u Goričanu, javljaju <strong><a href="https://www.mnovine.hr/medimurje/jaslicka-skupina-djecjeg-vrtica-u-goricanu-vec-8-dana-u-samoizolaciji-sa-svojom-tetom/?fbclid=IwAR0weIuSS_3_EgvOXuKzAkq8t_s0FGPoAQT3tMwIyhJ91a5QG54YV63WCGU">Međimurske novine</a></strong>. Prema njihovim saznanjima pozitivna je teta koja se vrlo vjerojatno zarazila na svadbi van Međimurja. Njezin suprug, nakon testiranja, nije pozitivan na korona virus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute ministarstva za ponašanje u školama</strong></p><p>Nakon što se ustanovilo da je teta zaražena, stavljena je u kućnu samoizolaciju. Ima simptome slične gripi, a s obzirom na to da je bila u kontaktu s djecom, cijela jaslička skupina je u samoizolaciji i to već osam dana.</p><p>Ravnateljica <strong>Ružica Horvat </strong>rekla je kako su se svi zaposlenici vrtića testirali te nitko nije pozitivan na virus zbog čega su nastavili dalje s radom. </p><p>I <strong><a href="https://emedjimurje.net.hr/vijesti/koronavirus/3878246/koronavirus-ne-stedi-nikoga-usao-i-u-skolu-i-u-vrtic-u-medjimurju/">eMeđimurje</a></strong> piše o tome kako su im se javili zabrinuti roditelji čija djeca idu u vrtiće u kojima se pojavio korona virus. Nije poznato o kojim se vrtićima radi, no ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije <strong>Marine</strong> <strong>Payerl</strong>-<strong>Pal, </strong>potvrdila je informaciju. </p><p>- Nastavno na vaš upit vezan uz prodor virusa u vrtić, možemo potvrditi da imamo jednu osobu kojoj je potvrđen COVID 19 , a radi u predškolskom sustavu. Također možemo potvrditi da imamo oboljelu osobu od COVID 19 iz obrazovnog sustava. Epidemiolog je stupio u kontakt s odgovornim osobama, učinjena je epidemiološka obrada bliskih kontakata i procjena rizika te su temeljem toga određene mjere samoizolacije za bliske kontakte - stoji u odgovoru. </p><p>Osim u Međimurju, virus je ušao i u dubrovački vrtić „Sunce“. Nakon što je u srijedu predvečer stigla obavijest da je jedna odgojiteljica u tom vrtiću pozitivna na koronavirus, u dubrovačkoj gradskoj upravi odlučeno je da se od četvrtka taj vrtić zatvori na 14 dana.</p><p>- Odluku o samoizolaciji djelatnika vrtića koji su bili u kontaktu sa zaraženom odgojiteljicom i o potrebi samoizolacije djece donijet će dežurni epidemiolog te će o tome obavijestiti sve djelatnike i korisnike - ističu iz Grada Dubrovnika.</p><p>Jaslice u središnjemu Dječjem vrtiću „Pčelica“, u kojemu je zaražena djelatnica kratko boravila, zatvorene su u četvrtak radi dezinfekcije prostora, a nastavit će raditi u petak, 4. rujna.</p>