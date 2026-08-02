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PRSTEN SUDBINE PLUS+

Zaručnički prsten prodali su kako bi pokrenuli posao: Nakon 15 godina vratio ga je supruzi!

Piše Snježana Krnetić,
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Zaručnički prsten prodali su kako bi pokrenuli posao: Nakon 15 godina vratio ga je supruzi!
Foto: Damir Špehar/PIXSELL
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Nakon što je pronašao i otkupio prsten, Aleksander Gjugja angažirao je Sandija Cenova i zamolio da proslavi otpjeva pjesmu "Sunce moje, to si ti". Naime, uz tu pjesmu je zaprosio Sanelu.

Prije petnaest godina dvoje mladih supružnika, Aleksander i Sanela Gjugja, donijeli su tešku odluku, prodati Sanelin zaručnički prsten kako bi novac uložili u pokretanje vlastitog posla. Prošlog vikenda u Virovitici, na proslavi koja je spojila tri obiteljska prigodna datuma, taj se isti prsten, u sjajnijem izdanju, nakon desetljeća i pol vratio na ruku kojoj je oduvijek pripadao.

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Komentari 2
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