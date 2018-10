Zaštitar ga otjerao iz kluba, on se vratio i ubio ga: 'Nisam kriv'

Na početku suđenja Ivanu Tomljanoviću u Rijeci za teško ubojstvo Tomislava Lopca (38) te dvostruki pokušaj teškog ubojstva Tina Rončevića i Josipa Mesića 16. rujna 2017. u disko klubu Konoba u Senju, optuženik se izjasnio da se ne smatra krivim.

Također prije samog početka suđenja tražio je da se suđenje odgodi jer je prije tri mjeseca iz riječkog prebačen u pulski zatvor gdje, tvrdi, mu je otežano susreti i komunikacija s braniteljima.

- Ne znam zbog čeka sam ovako diskriminiran, tražim premještaj u Rijeku, i molim odgodu kako bih se bolje pripremio sa svojim braniteljima, jer nemam novaca da im plaćam putovanja iz Rijeke za Pulu - kazao je optuženi Tomljanović.

Nakon stanke od 15 minuta sudsko vijeće odlučilo je odgoditi suđenje koje će se nastaviti u studenom.

- Isključivo s obzirom na to da vam se stavljaju na teret tri teška kaznena djela kojima prijeti dugogodišnja kazna, sudsko vijeće odlučilo je odgoditi suđenje. Unatoč tome što je obrana reagirala u zadnji čas. Ubuduće ako smatrate da vaši branitelji ne izvršavaju svoje dužnosti i ne brinu o vama kako im nalaže dužnost, sud će vam dodijeliti branitelja po službenoj dužnosti - zaključila je predsjednica vijeća i sutkinja Ika Šarić.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, Tomljanović se kobne noći došao osvetiti nakon što su ga zamolili da se udalji iz noćnog kluba jer je bio napadan prema djevojkama u društvu mladića koje je kasnije ranio. U klub se vratio nekoliko sati kasnije s dva pištolja i s dva hica ubio zaštitara Lopca koji ga je i zamolio da napusti klub.

Potom je s više hitaca iz pištolja dvojici muškaraca zadao teške tjelesne ozljede opasne po život. Pucnjavu je čuo čuvar obližnjeg hotela Krešimir Škiljan. Taj profesionalni zaštitar, koji je radio u Afganistanu, odmah je otrčao do Konobe. Po pričanju mještana, upravo je on svladao napadača udarcem u glavu te ga je zadržao do dolaska patrole.

Iz policije pak doznajemo kako im je napadač od prije poznat zbog pokušaja ubojstva 2002. godine u Crikvenici. Ipak, optužnicu protiv njega su odbacili.

- Žena mu je divna i vrijedna, ali on je težak i čudan, pogotovo kad popije. Često su se mlade cure žalile na njegovo nametljivo ponašanje i neprimjereno dobacivanje. Pitamo se samo zašto je čovjek koji je već bio osumnjičen za ubojstvo, bez obzira na to što mu nije dokazano, imao dozvolu za oružje - bili su zgroženi i šokirani mještani Senja nakon incidenta.