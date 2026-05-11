Zaštitar koji je u parku pretukao muškarca završio u Remetincu, ozlijeđeni (58) je još u bolnici

Muškarac (37) kojega zagrebačka policija sumnjiči da je 58-godišnjaku nanio osobito teške tjelesne ozljede, kako doznajemo, inače radi kao zaštitar. Riječ je o događaju u noći na 3. svibnja, a 58-godišnjak, koji je bio pod utjecajem alkohola, završio je u KB Dubrava s ozljedama opasnim po život.

Iz bolnice su u ponedjeljak 4. svibnja oko 12.05 sati obavijestili zagrebačku policiju da su dan ranije oko 00.55 sati zaprimili muškarca s teškim tjelesnim ozljedama koji je životno ugrožen.

- Obavljenim očevidom i provedenim mjerama i radnjama na mjestu događaja utvrđeno je da je 3. svibnja oko 00.55 sati u Dubravi, u Ulici Aleja lipa, 23-godišnji građanin na tlu ispred stambene zgrade pronašao 58-godišnjeg muškarca na kojemu su uočene tjelesne ozljede - izvijestila je zagrebačka policija. Građanin je odmah pozvao hitnu pomoć koja je ozlijeđenog muškarca prevezla u bolnicu.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je uspjela rekonstruirati što se dogodilo kobne večeri te su kazneno prijavili 37-godišnjaka.

Tako su utvrdili da je zaštitar 2. svibnja u društvu više ljudi bio u parku u Ulici Aleja lipa. Kako smo neslužbeno doznali, vraćao se s posla te svratio u park gdje su bili njegovi poznanici. Planirali su se još jednom vrijeme zadržati i zabaviti, no prišao im je vidno alkoholizirani 58-godišnjak i krenuo ih "gnjaviti". Došlo je do naguravanja u kojemu je zaštitar muškarca udario šakom u glavu. Prilikom pada 58-godišnjak je udario glavom u asfalt i ostao ležati dok su zaštitar i njegovo društvo otišli.

Na sreću, naišao je građanin, koji je pronašao ozlijeđenoga i pozvao pomoć. Osumnjičeni je, doznajemo, završio u jednomjesečnom istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.

