U ZAGREBAČKOJ DUBRAVI

Zaštitar koji je u parku pretukao muškarca završio u Remetincu, ozlijeđeni (58) je još u bolnici

Piše Helena Tkalčević,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Muškarac (58) je još u KB Dubrava s osobito teškim ozljedama. Našao ga je prolaznik koji je pozvao Hitnu pomoć. Zaštitaru (37) je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela

Muškarac (37) kojega zagrebačka policija sumnjiči da je 58-godišnjaku nanio osobito teške tjelesne ozljede, kako doznajemo, inače radi kao zaštitar. Riječ je o događaju u noći na 3. svibnja, a 58-godišnjak, koji je bio pod utjecajem alkohola, završio je u KB Dubrava s ozljedama opasnim po život.

Iz bolnice su u ponedjeljak 4. svibnja oko 12.05 sati obavijestili zagrebačku policiju da su dan ranije oko 00.55 sati zaprimili muškarca s teškim tjelesnim ozljedama koji je životno ugrožen.

- Obavljenim očevidom i provedenim mjerama i radnjama na mjestu događaja utvrđeno je da je 3. svibnja oko 00.55 sati u Dubravi, u Ulici Aleja lipa, 23-godišnji građanin na tlu ispred stambene zgrade pronašao 58-godišnjeg muškarca na kojemu su uočene tjelesne ozljede - izvijestila je zagrebačka policija. Građanin je odmah pozvao hitnu pomoć koja je ozlijeđenog muškarca prevezla u bolnicu.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je uspjela rekonstruirati što se dogodilo kobne večeri te su kazneno prijavili 37-godišnjaka. 

Tako su utvrdili da je zaštitar 2. svibnja u društvu više ljudi bio u parku u Ulici Aleja lipa. Kako smo neslužbeno doznali, vraćao se s posla te svratio u park gdje su bili njegovi poznanici. Planirali su se još jednom vrijeme zadržati i zabaviti, no prišao im je vidno alkoholizirani 58-godišnjak i krenuo ih "gnjaviti". Došlo je do naguravanja u kojemu je zaštitar muškarca udario šakom u glavu. Prilikom pada 58-godišnjak je udario glavom u asfalt i ostao ležati dok su zaštitar i njegovo društvo otišli. 

Na sreću, naišao je građanin, koji je pronašao ozlijeđenoga i pozvao pomoć. Osumnjičeni je, doznajemo, završio u jednomjesečnom istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.
 

