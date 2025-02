Zaštitar maltretirao curice u ZG školi, otac ga prebio: Kad mi je ovo rekao, pao mi mrak na oči!

Kaže, tata, ima jedan zaštitar. Kaže, izbacuje mi jezik, plazi mi jezik, zabija se u mene, ne samo u mene, u moje prijateljice. Promatrao je stražnjicu, namigivao, sve i svašta, rekao je otac koji je pretukao zaštitara u jednoj zagrebačkoj školi.

- Danas ujutro, kad sam ja došao u školu, škola nije bila zaključana. On je sjedio tamo, niti dobar dan, niti da je otvorio vrata, znači sve je otključano. Mogao sam ući s pištoljem unutra. Pitao sam ga ima li kakav problem s djevojčicama koje uznemiruje. Na to mi je on odgovorio - 'Ajde, gubi se van', tako bahato, kao neki mangup. U tom trenutku pao mi je mrak na oči, nisam se mogao suzdržati - objasnio je otac za Dnevnik.hr.

Intervenirala je i policija.

- Ja sam rekao da zaštitari u školu ne mogu dok ne prođu određenu obuku, no nekima se jako žurilo, željeli su to hitno i poslali su u školu zaštitare bez obuke, bez provjere, bez spoznaje i saznanja o njima - rekao je Nikola Sraka, tajnik sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti.

Iz policije potvrđuju da je protiv oca podnesena prijava, a istraga o mogućem uznemiravanju maloljetnica se nastavlja.

- Policija je provela kriminalističko istraživanje i protiv 37-godišnjaka podnijet će optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira. O slučaju će biti obaviješteno i nadležno tijelo za nadzor zaštitara, a istraga se nastavlja - poručili su.

Kako smo objavili ranije, otac je napao zaštitara jer je ovaj maltretirao učenice. Reklo nam je to nekoliko roditelja škole u kojoj je bio incident. Iz zaštitarske tvrtke potvrdili su nam da istražuju slučaj.