Zaštitari u Savudriji brutalno su istukli Slovence! Nisu ih priveli! Policija: Nismo imali osnove...

Slovenca su udarali rukama i nogama, čak i kada je pao na pod. Slovenku, koja ga je počela braniti, udarili su teleskopskom palicom u glavu. Njemu su slomili nos, ima i površinske ozljede, a ona je zbog svega zaradila i nekoliko šavova na glavi. Međutim, tri zaštitara nisu niti u jednom trenutku bila privedena.

Radi se o slučaju koji je potresao Hrvatsku, pogotovo nakon ranijeg slučaja premlaćivanja također Slovenca u Poreču. Sve se odigralo u kasnim večernjim satima na Veliku Gospu.

Slovenski par družio se na plaži hotela Kempinski u Savudriji. Prišla su im trojica zaštitara te su im rekli da se udalje. Kako su istaknuli iz policije, zaštitari su intervenirali jer se Slovenci nisu pridržavali pravila kućnog reda.

A onda kad su vidjeli da Slovenac snima njihovu intervenciju, jedan od zaštitara mu razbija na mobitel te ga počinju tući, a ženu udaraju palicom.

Potpuno krvavi i u šoku odlaze na hitnu, a hrvatska javnost za sve doznaje tek dva dana poslije kada su žrtve progovorile za medije.

U niti jednom trenutku policija nije privela zaštitare.

U Hrvatskoj ove godine imamo barem tri slučaja nasilničkog premlaćivanja. Prvotno su zaštitari noćnog kluba pretukli mladog Slovenca koji se u jednom trenutku borio i za život. Zaštitari su bili otprije poznati policiji pa su odmah privedeni. U noći na petak su pak trojica muškaraca pretukla Ukrajinca u Makarskoj. Policija ih je odmah privela. Pitali smo istarsku policiju zbog čega nije privela zaštitare iz hotela u Savudriji, a koji su inače zaposleni u tvrtki Klemm Security. Rekli su kako nisu imali osnove po kojima bi priveli

- Privođenje se obavlja u situacijama kada postoje osnove za određivanje istražnog zatvora sukladno članku 123. Zakona o kaznenom postupku. U konkretnom slučaju nije postojala opasnost da će osobe pobjeći, ponoviti kazneno djelo, kao ni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikrivače - kažu iz istarske policije.

Policija je u svom ranije priopćenju navela i kako Slovenci imaju lakše ozljede, što je izazvalo ljutnju odvjetnika žrtava.

- Kako su oni to okarakterizirali kao lake tjelesne ozljede, to mi stvarno nije jasno. Vidjet ćemo što će reći državni odvjetnik - ranije nam je u nevjerici prokomentirao odvjetnik ozlijeđenih Slovenaca Milko Križanović, koji dodaje da je njegov ured policiji poslao dokumentaciju iz kojih se vidi da je riječ o teškim tjelesnim ozljedama.

Policija: Napali su zaštitari, Klemm Security: Napali su Slovenci

U policijskom priopčenju navodi se kako su zaštitari prvi napali Slovence. Međutim, dva dana nakon incidenta, tvrtka Klemm Security je objavila kako su Slovenci napali njih.

- Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir, te uništavala imovinu štićenog objekta, hotela Kempinski Adriatic. Na višestruka upozorenja od strane djelatnika naše tvrtke, navedene osobe su se oglušile, te je, nakon trećeg upozorenja, došlo i do fizičkog napada na zaštitare. Time je nastao sukob u kojem su obje strane zadobile lakše tjelesne ozljede - rekli su tada