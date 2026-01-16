Rafalei već trebaju ozbiljnu modernizaciju kako bi se približili višem standardu novih srpskih aviona. Plenković i Anušić prodaju priču o njihovim “top of the line” operativnim mogućnostima i tehničkoj opremljenosti
Zašto Andrej Plenković skupo plaća samo lijeve cipele
Nabavka vojne opreme izgleda kao da stalno kupujemo samo lijevu cipelu. Za desnu nitko ne pita, a i tu jednu postolu plaćamo skupo. To je improvizacija između političkog PR-a i Plenkovićeva političkog klijentelizma bez obrambene strategije. Rafalei i Leopardi su tu najbolji primjer - tehnološki dragulji kupljeni po logici panike i kompenzacije, a ne smišljenog izgrađenog sustava. Rafalei već trebaju ozbiljnu modernizaciju kako bi se približili višem standardu novih srpskih aviona. Plenković i Anušić prodaju priču o njihovim “top of the line” operativnim mogućnostima i tehničkoj opremljenosti. Jebi ga, dečki, stvar je jednostavna: ne može polovna Golf “četvorka” voziti kao nova “osmica”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+