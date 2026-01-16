Obavijesti

News

Komentari 5
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+

Zašto Andrej Plenković skupo plaća samo lijeve cipele

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
Zašto Andrej Plenković skupo plaća samo lijeve cipele
Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rafalei već trebaju ozbiljnu modernizaciju kako bi se približili višem standardu novih srpskih aviona. Plenković i Anušić prodaju priču o njihovim “top of the line” operativnim mogućnostima i tehničkoj opremljenosti

Admiral

Nabavka vojne opreme izgleda kao da stalno kupujemo samo lijevu cipelu. Za desnu nitko ne pita, a i tu jednu postolu plaćamo skupo. To je improvizacija između političkog PR-a i Plenkovićeva političkog klijentelizma bez obrambene strategije. Rafalei i Leopardi su tu najbolji primjer - tehnološki dragulji kupljeni po logici panike i kompenzacije, a ne smišljenog izgrađenog sustava. Rafalei već trebaju ozbiljnu modernizaciju kako bi se približili višem standardu novih srpskih aviona. Plenković i Anušić prodaju priču o njihovim “top of the line” operativnim mogućnostima i tehničkoj opremljenosti. Jebi ga, dečki, stvar je jednostavna: ne može polovna Golf “četvorka” voziti kao nova “osmica”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026