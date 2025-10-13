Obavijesti

Zašto baš nitko ne mari za prevarene obitelji branitelja?

Obitelji još čekaju pravdu i vuku se po sudu na kojem ročišta idu sporo, a prije toga su godinama čekali jer je čovjek koji je optužen jednostavno otišao iz Hrvatske

U normalnoj državi to bi trebao biti slučaj koji se rješava za godinu - dvije. Postoje dokazi o uplatama i isplatama koji upućuju na pranje novca, postoje iskazi svjedoka po čijem su nalogu to radili, postoji jasna veza s podizanjem gotovine s računa zadruge. A postoji i gola činjenica: korisnici nisu dobili ono što je ugovoreno iako su to platili kroz podignuti kredit.

