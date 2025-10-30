Obavijesti

News

TOMISLAV KLAUŠKI

Zašto desnica smije kopati po ranama Jasenovca, a vrijeđa se na istinu o Domovinskom ratu?

Piše Tomislav Klauški,
Premijer Plenković sa suradnicim položio vijence povodom 76. obljetnice Jasenovca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

"Mi čvrsto vjerujemo da jedino istina može hrvatsko društvo voditi u budućnost", kaže Penava o Jasenovcu. Ipak, Domovinski rat proglašen je svetinjom i svako traganje za istinom vrijeđa osjećaje branitelja i desnice.

"Mi čvrsto vjerujemo da jedino istina može hrvatsko društvo voditi u budućnost", ispalio je jučer predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, komentirajući okrugli stol o Jasenovcu u Hrvatskom saboru.

Penava, kao političar koji je u više navrata govorio o svojoj obiteljskoj povezanosti s NDH i ustašama, vrlo lako se poziva na istinu kad se radi o kopanju po Jasenovcu, otprilike kako je njegov bivši stranački šef Miroslav Škoro svojedobno poručio da će "prekopati Jasenovac ako treba".

Ali to ne vrijedi i za istinu o Domovinskom ratu. 

U tom slučaju Domovinski rat je svetinja u koju se ne smije dirati.

Oluja i Tuđman

Primjerice, u akciju Oluja koja nije smjela biti obuhvaćena nikakvih istragama o ratnim zločinima, čak ni u Haškog suda. Ne smije se spominjati spaljene srpske kuće i ubijene civile nakon Oluje, pa ni Brijunski transkript koji se koristio u Haagu prilikom istraga o Oluji. 

Ne smije se govoriti o ulozi Franje Tuđmana u oslobađanju ili žrtvovanju Vukovara, u dogovore Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, u zamjenu Posavine za Hercegovinu, u podjelu Bosne i Hercegovine, u teroriziranje srpskih građana u hrvatskim gradovima, deložacije, pritvaranje, iseljavanje, kao i u miniranje srpskih kuća. 

Ne smije se dirati u HOS-ovce, u hercegovačke konc-logore za Bošnjake, u eliminaciju haških svjedoka, ubojstvo obitelji Zec, u zloglasne merčepovce, a naravno, Penavu i ostale ne zanima prava istina o motivima i naručiteljima atentata na Josipa Reihl Kira.

Lažni branitelji

Sve koji diraju u te teme, od novinara preko istraživača do tužitelja, proglašavaju se izdajnicima, plaćenicima, provokatorima, prijeti im se ubojstvima, bacaju bombe u redakcije, šalju meci u pošti ili stavlja na stup srama.

Da ne govorimo o istini o lažnim braniteljima. 

Jer, time se vrijeđaju osjećaji branitelja, Hrvata, domoljuba, veterana, vjernika... Po tim ranama ne smije se kopati. Svetinja ostaje dogma, pošteđena potrage za istinom "koja će nas voditi u budućnost". Inače šatorači kreću na Banske dvore.

Ali što je s osjećajima antifašista, partizana, obitelji žrtava Jasenovca, Židova, Srba, Roma i drugih koji su zatočeni i ubijeni u Jasenovcu?

Cipelarenje istine

Zašto amateri, bivši novinari, desničarski publicisti, politički marginalci, ignoranti, plaćenici i provokatori mogu cipelariti istinu o Jasenovcu i zlonamjerno kopati po njegovim ranama, promovirajući neku svoju istinu temeljenu na šupljim pretpostavkama i ideološkom revanšizmu, a da se pritom ne obaziru na osjećaje antifašista?

Dok istovremeno novinari, domaći i strani tužitelji, policajci i  istražitelji, profesionalci i povjesničari ne smiju tragati za istinom o Domovinskom ratu, istinom o ulozi Tuđmana i Gojka Šuška, o generalima, ratnim zločinima, lažnim braniteljima.

Samo zato što to vrijeđa osjećaje svih uključenih.

Bivši branitelj, sada pokojni Zoran Erceg, uhićen je kad je na otvaranju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu vikao "Tuđman zločinac". Nakon što  je prvi predsjednik RH spomenut u presudi osuđenim Hrvatima za zločine i podjelu BiH.

Oči širom zatvorene

Penava bi širom otvorio oči oko istine o Drugom svjetskom ratu, gdje ustaše navodno nisu ubijale žene, djecu i civile u Jasenovcu, već su (kao organizatori Jasenovca i sudionici Holokausta) ubijane na Križnom putu, ali bi ih čvrsto zatvorio pred svime onime što su mediji, novinari, istražitelji, tužitelji, suci i povjesničari otkrili o Domovinskom ratu.

Jedna istina tako postaje dogma i na silu se nastoji uklapiti u ideološki i svjetonazorski okvir, dok drugu istinu treba srušiti, pogaziti ili "prekopati" samo zato što stoji kao smetnja tom ideološkom obrascu.

Vodi li se ovdje računa o osjećajima antifašista i žrtava Jasenovca?

Negiranje Holokausta

Bilo je u povijesti mnogih tobožnjih stručnjaka koji su negirali Holokaust i postavljali ista pitanja koja su prekjučer postavljali sudionici okruglog stola u Saboru. Zašto nema ljudskih ostataka? U Auschwitz nije moglo stati više od par tisuća ljudi, a ne milijun. Gdje su plinske komore? Auschwitz je bio rani logor koji je imao i bolnicu. Koju je vodio dr. Mengele.

U slučaju promotora novog nacionalističkog mita o Jasenovcu, koji se od velikosrpskih 700 tisuća žrtava u ovoj ustaškoj verziji sveo na 7000, bitnije od utvrđivanja istine jest relativiziranje već utvrđene istine, usađivanje sumnje u službene podatke, dovođenje u pitanje nalaza iz istraživanja. 

Zagađivanje istine

Bitno je puštanje perfidnih laži u javnost kako bi se njihova navodna verzija izjednačila s onom službenom.

Pa neka onda građani odaberu istinu koja im više odgovara.

A opet, prava istina ne smije se utvrđivati kad je riječ o Domovinskom ratu i braniteljima, Tuđmanu i Šušku, Oluji i Bljesku, Gruborima i Lori, pa ni o samom Vukovaru.

Jer to vrijeđa Penavine i osjećaje svih koji se iza tih dogmi skrivaju. 

A sam Jasenovac, ako ga je uopće bilo, bio je tek učilište, lječilište i prihvatilište. 

