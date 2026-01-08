Zašto desničari ne dižu histeriju zbog stranca koji je nožem ubio konduktera u Italiji? Jer je Hrvat

Divljao je u supermarketu gdje je pokušao ukrasti nekoliko piva i staviti ih u ruksak. Bacao je stvari s polica, gađao zaposlenike prodavaonice i pljuvao po njima. Potom je nožem usmrtio konduktera vlaka na parkiralištu kolodvora u Bologni, a kad je uhićen talijanska policija kod njega je pronašla dva noža. Sada ga se tereti za ubojstvo iz podlih motiva.

Istraga je otkrila da je riječ o stranom državljaninu.

Ali ne tamnoputom, muslimanskom migrantu azijskog ili afričkog podrijetla koji se proteklih godina predstavlja kao ultimativna prijetnja sigurnosti europskih gradova i njihovih građana.

Riječ je o hrvatskom državljaninu, 36-godišnjem Marinu Jeleniću, uhićenom u gradu Desenzano del Garda pod sumnjom za brutalno ubojstvo konduktera Alessandra Ambrosija 5. siječnja u Bologni. Trenutno se nalazi u zatvoru u Bresciji.

Bez panike

Ova vijest prošla je relativno nezapaženo u medijima i javnosti, bez puno moralne panike, političke manipulacije, antimigrantske histerije. Kao da je to običan, svakodnevni događaj.

Bi li tako bilo i da je talijanskog konduktera izbo stranac, migrant ili useljenik druge nacionalnosti, vjere i drugačije boje kože?

Vijest o tome da je bijelac, i to Hrvat, ali ipak stranac, najprije terorizirao, pa onda jednim od čak dva noža "iz podlih motiva" usmrtio konduktera u Italiji, stavlja na kušnju desničarsku manipulaciju o tome da se Hrvatska, kao i Europa, trebaju bojati nasilnih stranaca druge vjere i boje kože.

Sjećate li se slučaja časne sestre?

"Zlo u našem dvorištu"

Neki desničarski novinari (i "novinari") širili su priču, navodno potkrijepljenu izjavama povjerljivih, ali ipak anonimnih izvora u policiji, o tome da je nesretnu ženu nožem napao islamski manijakalni terorist koji je pritom vikao "Allahu Akbar".

Što se na kraju otkrilo? Da je nesretna časna sestra sama kupila nož, nanijela si ozljede i odšetala do bolnice.

Tada se taj bizarni slučaj munjevito i histerično iskoristio za uznemiravanje javnosti, huškanje i širenje mržnje protiv stranaca, muslimana, terorista i manijaka koji vrebaju časne sestre po zagrebačkim ulicama.

"Na ovo smo upozoravali pa su nas optuživali za govor mržnje, a sada je zlo u našem dvorištu", pisao je Velimir Bujanec na Facebooku.

Nikakvog zla nije bilo u našem dvorištu, barem nikakvi stranci nisu imali veze s tim zlom.

I još uvijek nema slučajeva gdje su nekakvi "manijakalni teroristi", islamski migranti ili strani radnici, nožem divljali po Zagrebu ili Hrvatskoj, u potrazi za nevinim žrtvama.

Hrvat manijak

Ipak, ti isti desničarski huškači i širitelji panike protiv stranaca i migranata danas ne govore o "manijakalnom teroristu" Marinu Jeleniću, 36-godišnjem Hrvatu, koji je sa sobom nosio dva noža, divljao po Italiji i svoj pohod završio ubojstvom konduktera.

Što bi rekli da je to učinio neki napadač koji se uklapa u njihov huškački stereotip?

Sad se Hrvat, eto, našao u ulozi "manijakalnog terorista". Bijelac, vjerojatno katolik, građanin Europske unije, pripadnik etničke većine, sve ono od čega širitelji moralne panike okreću glavu kad upozoravaju na opasnosti i naklapaju o prijetnji našoj sigurnosti, kulturi i načinu života.

Motivi Jelenićeva napada se ne znaju, ali nisu ni bitni.

Motivi nisu bitni

Jer nikome od desničarskih huškača motivi ne bi bili bitni da se u istoj situaciji našao tamnoputi muslimanski napadač.

I zato, vijest o divljanju Hrvata u Italiji mogla bi, pa i trebala, razbiti silom nametnuti diskurs o strancima druge vjere i boje kože kao teroristima, manijacima i ubojicama.

Osim ako percepcija javnosti dovoljno i medija nije već dovoljno zatrovana huškačkom desničarskom propagandom, zbog čega na bijele hrvatske manijakalne teroriste više nitko ne obraća pažnju.

Radije se čekaju neki imaginarni teroristi.