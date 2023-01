Zašto dobivamo stare eure na bankomatima? Evo zbog čega nema hrvatskih euronovčanica

Svi koji su mislili da će s prelaskom na euro dobili i hrvatske euronovčanice, prevarili su se. Naime, hrvatske euronovčanice ne postoje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hrvatska je u Hrvatskoj kovnici novca iskovala hrvatske eurokovanice, s već poznatim nacionalnim obilježjima, i njih su građani mogli primjerice kupiti i u početnim paketima, što su mnogi i činili. Na “svoje eurokovanice” ima pravo svaka zemlja članica, pa je tako i Hrvatska u tom dijelu pridonijela optjecaju novca u eurozoni.

Građani ove hrvatske eure, isključivo kovanice, nisu međutim smjeli trošiti do ulaska zemlje u eurozonu kada su te kovanice postale platežno sredstvo na području cijele eurozone. Isto tako, i ranije iskovane kovanice eura, koje su već odavno platežno sredstvo u eurozoni, jednakopravno postaju i platežno sredstvo kod nas, “ravnopravne” nacionalnim kovanicama. Sve je to sada ista valuta i novac.

No o hrvatskim euronovčanicama nikad nije bilo riječi. Novčanice eura su uvijek iste, one koje je izdavala i izdaje Europska središnja banka, na njima je potpis isključivo guvernera ECB-a, piše Novi list. Sada su te novčanice naše, mi smo ih zapravo “uvezli” i koristimo kao svoj novac, pri čemu se ne tiskaju kod nas, niti su one ikako nacionalno obilježene.

Iz HNB-a su potvrdili da su “u optjecaju na nivou čitavog europodručja koje obuhvaća 24 zemlje (20 zemalja članica Europske unije plus Andora, Monako, San Marino i Vatikan) iste novčanice eura i to dvije jednakovrijedne serije”.

– Dakle “hrvatskih” ili primjerice “njemačkih” euronovčanica nema, odnosno iste se euronovčanice upotrebljavaju na cijelom europodručju - potvrdio je HNB.

Najčitaniji članci