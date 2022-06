Zašto je helikopter iz Divulja opozvan? 'Netko je donio krivu odluku, neka se ne ponovi...'

Jutros oko 9.36 sati Operativni centar civilne zaštite zaprimio je dojavu o padu zrakoplova Cessna. U njemu su bili pilot i dvoje putnika, svi troje su strani državljani. Srećom, svi su preživjeli i prebačeni su u KBC Split na liječenje i izvan su životne opasnosti.

U akciji spašavanja na Braču sudjelovala je i ekipa HGSS-a, a helikopter koji je u spašavanje krenuo iz Divulja na kraju je opozvan.

Ni pročelnik HGSS-a Josip Granić nije siguran zašto je helikopter vraćen.

- Činjenica je da je po dobivanju informacije o padu zrakoplova posredstvom Centra 112 alarmiran HGSS i pod njihovom koordinacijom stvar je tekla relativno dobro. Ekipe su upućene na teren, automatski smo zatražili i angažman helikoptera HRZ-a - rekao je Granić za Novu TV.

Dežurne ekipe HGSS-ovih posade letača-spašavatelja, skupa s dežurnom posadom HRZ-a iz Divulja uputile su se prema Braču oko 10:30, da bi nakon desetak minuta leta bili vraćeni natrag.

Na pitanje tko je mogao vratiti helikopter nazad i je li se to dosad događalo, Granić je kazao kako se nikada još nije dogodilo, da se usred akcije se netko umiješao u sam tijek akcije, odnosno operativno izvođenje i povukao ekipu koja je na terenu, a zbog povlačenja helikoptera je došlo i do poteškoća na terenu.

- Činjenica je da je helikopter prilično brzo mogao doći do mjesta nesreće, na kraju krajeva posredstvom Centra 112 čuo sam vatrogasce s terena koji su rekli gdje se otprilike nalaze i da očekuju od nas praktički dolazak kroz dvadesetak minuta i podizanje unesrećenih putem vitla ili nekog drugog sustava koji nam bude moguć na tom terenu, podizanje u helikopter i transport za bolnicu - rekao je Granić i dodao kako bi svi unesrećeni bili u bolnici do 11.30 sati da je sve išlo svojim tijekom.

Netko je donio krivu odluku, potvrdio je Granić te dodao kako je došlo do šuma u komunikaciji. Njima kao HGSS-u nije toliko bitno tko je tu odluku donio, već ne žele da se slična situacija ponovi, kako bi akcije spašavanja onih kojima pomoć treba, mogla biti provedena do kraja.

- Taj transport je praktički mogao ići od samog zrakoplova – čim su vatrogasci izvukli osobe, mogli smo pristupiti i pružiti hitnu medicinsku pomoć do one mjere do koje se može na terenu i transportirati osobe automatski u helikopter, a ovako su morali biti transportirani do ceste - rekao je Granić.

Prema neslužbenim informacijama, MORH je zatražio podatke od kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga kako bi se raščistilo zašto je helikopter povučen.

