Pred hrvatskim čitateljima uskoro će se naći knjiga zbog koje je Vladimir Šeks Hrvatsku tužio sudu u Strasbourgu. Prije nešto više od četiri godine od predsjednice Kolinde Grabar Kitarović zatražio je uvid u 56 Tuđmanovih transkripata. Navodno je želio dobiti uvid u njih zbog pisanja “znanstvene monografije” o padu bosanske Posavine. Znanstveni poriv otkrio je sa 74 godine, no Kolinda u taj motiv nije povjerovala. Ili barem ne do kraja. Odobrila mu je (temeljem mišljenja stručne komisije) uvid u 31 zapisnik, ali je ostavila veto na njih 25, što je Šeksa razjarilo. Najprije se žalio povjereniku za informiranje (odbijen je), potom svim instancama do Ustavnog suda (također), da bi državotvorac na kraju tužio državu. “To je jedini pravni lijek koji je preostao”, rekao je kratko.



Gdje je zapelo? Kakav će biti sadržaj te knjige? Zašto je Plenkovićevu mentoru HDZ-ova predsjednica Republike uskratila uvid u arhivu? Priča vrvi zagonetkama i nelogičnostima. Primjerice, Šeksova odvjetnica Višnja Drenški Lasan otkrila je tjedniku Nacional kako je dobar dio tih zapisnika - već objavljen. Tiskani su u knjizi “Stenogrami o podjeli Bosne” u izdanju sarajevskih Dana i Ferala. Ali zašto ih je Šeks onda tražio iz arhiva? On kaže da je uvid u njih tražio kako bi bio posve siguran da su autentični. “Jesu li ti dokumenti ranije već objavljeni, ja ne znam. Različiti autori prepričavaju različite dokumente. A ja pišem knjigu, golemi trogodišnji rad, koju sam završio i koja će izaći sredinom ili krajem travnja: dokumentarnu kronologiju pada bosanske Posavine. Ti su mi dokumenti trebali za tu knjigu”, rekao je novinarima tog tjednika i dodao:

“To je posavski rašomon, u kojemu na temelju raznovrsnih dokumenata koje sam dobio iz raznih izvora - Republike Srpske, BiH, američkih, britanskih, ruskih, jasno i HV-a, hrvatske policije - nastojim rasvijetliti taj rašomon. Kao u Kurosawinu filmu, priča svakog aktera izgleda jako vjerodostojno, ali kad čujete drugog aktera, koji daje potpuno različito viđenje, i ono zvuči potpuno vjerodostojno. Isto je tako s bosanskom Posavinom”.

Zavirivši u objavljene stenograme, uočili smo da priča baš i nije takva rašomonijada. Naprotiv, priča o padu Posavine, kao i o cijeloj bosanskoj politici, uz privatizaciju i pretvorbu, najranjivije je mjesto Tuđmanove politike. Na sastanku Vrhovnog državnog vijeća RH, održanog 8. lipnja 1991. godine, prvi predsjednik je rekao: “Razgraničenje u BiH ćemo postići zbog toga što to odgovara Hrvatskoj i Srbiji podjednako, a muslimanska komponenta zapravo i nema drugog izlaza nego prihvatiti to rješenje”.

Avnojsku granicu BiH opisao je kao “povijesni apsurd vraćanja jedne kolonijalne tvorbe nastale od 15. do 18. stoljeća”. “Moramo pročistiti svoje redove i odstraniti one koji nam, bilo zbog toga što su negdje na vezi, bilo zbog same svoje moralne strukture, takve stvari mogu izazvati i uvaliti nas u nešto što nećemo. I u mom Uredu ima krtica...”, rekao je u jednom trenutku, bez objašnjenja o kome je riječ.



U prosincu te godine Tuđman razgovara s delegacijom HDZ-a BiH. “Ne treba računati s Bosnom kao s nečim što je od boga dano i treba da ostane”, kaže im on. (Rat u BiH započeo je tek iduće godine.) Potom je dodao: “Opstanak BiH kao samostalne i suverene države, sve kad bi i bio moguć, ide u svakom slučaju na štetu hrvatskog naroda, onemogućava normalno teritorijalno ostvarenje hrvatske države i stvara pretpostavke za nestanak i onolikog dijela hrvatskog naroda kakav je danas u BiH”.

“S perspektivom suverenosti BiH nema nikakvih izgleda. Čak i kad bi se mogla održati, gospodo, Bosna i Hercegovina kao posebna, što to znači? Uspostava granice... Hoćemo li uspostaviti granice između Hrvatske i Hercegovine da Hrvat iz Hercegovine ne može ići u svoju Hrvatsku ili ovaj Hrvat tamo?”



Tuđman zaključuje da je vrijeme “da iskoristimo, da okupimo hrvatsko nacionalno biće u maksimalno mogućim granicama. Da li bi to bilo baš 30 općina ili 28 - to je čak s toga gledišta od manje važnosti”. Ako bi Hrvatskoj u razgraničenju pripala Cazinska krajina, to bi, kaže on, “bilo optimalno”. Citirat ćemo nekoliko Tuđmanovih rečenica iz višesatnog razgovora 27. prosinca koje ne zvuče dobro: “Naš cilj od početka nije bilo održanje takve BiH kakva je ona danas. To hrvatskoj politici u biti ne odgovara, jer bi hrvatska politika na taj način bila stalno i neprestano frustrirana gubitkom, i demografskim i teritorijalnim u BiH. Nismo zato slučajno stavili u preambulu Ustava i Banovinu Hrvatsku. Ovakva hrvatska država nema uvjeta za život, ali hrvatska država, čak s granicama Banovine, ima, a osobito s poboljšanim granicama”.

Kad kaže da “ovakva hrvatska država nema uvjeta za život”, on misli na Hrvatsku u današnjim granicama. Što su “poboljšane granice”, jasno je iz prethodno citiranih pasusa.



U veljači 1992. u razgovoru s Nikolom Koljevićem, liderom bosanskih Srba, Tuđman kaže kako “treba biti predusretljiv u smislu teritorijalnog razgraničenja, i to je prihvatljivo jer kod toga povijest pokazuje da je ponekad trebalo čak ne samo razumijevanje, nego ponekad i razmjene pučanstva...”. Koljević odgovara da treba “vidjeti što se može sa transferom, što se može sa dogovornom, ljudskom, fer zamjenom napraviti, pa napraviti jednu agenciju za civilizovanu razmjenu imovine i stanovništva, što će biti u interesu tih ljudi”. Tuđman dodaje da to treba učiniti “bez krvoprolića” jednim “demokratskim rješenjem”. Kad se rat u BiH već debelo razmahao, Tuđman je (17. rujna 1992.) u razgovoru s predstavnicima Hrvata iz BiH rekao da je u hrvatskom i srpskom interesu “da dođe čak i do stanovitog planskog preseljenja pučanstva kako bi se jednom stvorili normalni odnosi”. U rujnu 1993. Tuđman u razgovoru s Posavljacima kaže: “Mi se nismo mogli više angažirati u Posavini, da spriječimo srpski koridor”, pa dodaje: “Da smo se mi još više angažirali u BiH, uz takvu politiku Izetbegovića, upropastili bismo i ovu državu”. Nešto kasnije je rekao: “Prema informacijama kojima smo raspolagali, oko 140 tisuća Hrvata je bilo u bosanskoj Posavini, ali se govorilo o tome da je u tim ratnim okolnostima već oko 100 tisuća protjerano. Je li to točno ili nije, ne znam. A Srbi govore da su oni već primili u ta područja bosanske Posavine oko 40 tisuća Srba iz Hrvatske. I sad kažu - hoćete li da vam ih vraćamo? I ne samo njih, i tako...”.



Odgovor se nametao sam od sebe - ne treba ih vraćati, neka ostanu tamo gdje jesu. “Taj užasan rat, to što je tragedija za čovjeka, za obitelj, za pojedine krajeve najveća tragedija što može biti, u stanovitom smislu u razgraničenju između naroda stvara čak i neke povoljnije okolnosti za opstanak pojedinih naroda u budućnosti...”

Stenogrami koje je Šeks tražio predstavljaju, dakle, vrlo neugodan materijal za Franju Tuđmana. Ovdje smo naveli samo manji dio Tuđmanovih varijacija na temu. Šeks je Nacionalu rekao da namjerava pisati knjigu nalik na film Akira Kurosawe, u kojemu postoji više ravnopravnih tumačenja jednog događaja. No upućeni u odluku Ureda predsjednice tvrde da Šeks nije dobio tražene materijale jer su sumnjali da ima drugi cilj. Sebe prikazati kao sveca, a o Posavini, pod vidom “rašomonijade”, objaviti kompromitirajuće materijale o Tuđmanu, kao Zorro osvetnik. Franjo Tuđman je Šeksa, naime, stalno držao u zavjetrini jer mu nije vjerovao - bio je osuđen biti broj dva u svakoj piramidi moći. Glasine o tome kako je bio Udbin doušnik pratile su ga cijelo vrijeme. Autor velikih portretnih studija hrvatskih političara, Srećko Jurdana, već je sredinom devedesetih napisao kako je “prema nekim navodima, dr. Tuđman raspolagao Šeksovim osječkim dossierima i otvoreno mu rekao da s takvom prošlošću ne može računati na poziciju u prvom ešalonu njegovih inherenata. “Predsjednik se tad navodno referirao na fenomen kodnog imena Sova, koje se svojedobno učestalo spominjalo u medijima.”



“Svjedoci tvrde da je Šeks kao branitelj skupine beogradskih disidenata na suđenjima 80-ih veliki devizni honorar primao izravno na ruke od Jovana Raškovića (koji ga je za tu svrhu posjećivao u njegovu stanu u Beogradu)”, napisao je Jurdana. Svojedobno je novinsko otkriće dokumenta koji potvrđuje da se gospodin Šeks u tijeku svoje osječke karijere u službenim dopisima koristio prije svega srpskom ekavicom drastično drmalo ultrahrvatski imidž koji je taj samoproglašeni hadezeovski “jastreb” izgradio u ranoj fazi svog aktualnoga partijskog napredovanja. Molbu za premještaj na mjesto tužitelja u Sremsku Mitrovicu gospodin Šeks je osamdesetih u Beograd uputio s demonstrativnim usmjeravanjem pažnje primatelja na svoj ukupni srpski habitus. Službeno pismo napisano na besprijekornom srpskom obogatio je dodatnim obiteljskim konotacijama potpisavši ga s “Vladimir Šeks Aleksandra”. Kad su podaci o tome Šeksovu srbovanju prije nekoliko godina predočeni hrvatskoj javnosti, od njihova razornog političkog feedbacka pokušao se obraniti tvrdnjom kako je “potpuno jasno da se tu radilo samo o njegovoj taktici” (dobivanja stana i posla u Srbiji). Pet, šest godina kasnije tjednik Globus dodat će listi kodnih imena još neka.



- Iz toga doba (12. prosinca 1972.) potječe i dossier Sova, u kojemu Šeksa vode kao problematičan izvor, jer ocjenjuju da je, na informativnim razgovorima, neiskren. Tražili su od njega da surađuje u zamjenu za informacije o ukupnoj ‘sigurnosnoj situaciji u Osijeku i Baranji, ponudili poštedu od progona. Tako je Udba dobila nevoljkog sugovornika, žilavog muljatora, petijanca i filozofa, od kojega se nije moglo doznati ništa pametno. Ipak, nisu mu stali na put kad je, izbačen iz hrvatske advokatske komore, zatražio upis u onu srpsku, u Beogradu, napisavši pismo ekavicom i vješto istaknuvši očevo ime, te tvrdeći kako je svojevoljno raskinuo radni odnos u Osječkom okružnom tužilaštvu pa se sad, zbog propisa, ne može baviti advokaturom na području istoga suda, nego odlazi u Šid, ‘s obzirom da mi je porodica iz okolice’ - pisao je Denis Kuljiš.

Dobra beogradska komora upisala ga je i spasila mu egzistenciju. Zatim se bavio odvjetništvom i sve više zapadao u nacionalističku jarost, počeo iskreno mrziti partiju i državu, a možda, pomalo, i Srbe. Udba ga je neumorno masirala. Pripisali su mu tri “operativna koda”: uz Sova još Dejan i Kolega. Njegova kolerična narav prznice, koji se često nađe u birtiji, u zažarenu razgovoru, morala mu je donijeti neprilike, a fertutma je nastala na temi koje se muškarci ponekad dohvate kad, poslije višesatnog rušenja piva, svrate u WC, pa pred pisoarom otvore dušu. “Hitler je imao vojsku, on i Goebbels bili su vođe, znali su oni kako treba s omladinom! I Franco, Franco je znao što je red i što je vojska, a ne ovi naši primitivci!” Za nevolju, pošao je na pišanje u WC buffeta Gaj baš s ordinarnim potkazivačem, koji je sve to dojavio, a onda su mu izvukli još i to da se u buffetu Igman porječkao s nekim podoficirom i vikao: “Svi ste vi truli, i vojska i policija! Takvo društvo mora da propadne!” Izveden na sud zbog tih primjedbi i ocjena. Šeks je 1981. “fasovao” 13 mjeseci zatvora, bezuvjetno. No žalio se, a zatim je počela velika pravosudna operacija odugovlačenja, u kojoj mu je mnogo ljudi pomoglo, ne zato što im je bio simpatičan - objašnjavali su kasnije - nego stoga što su se protivili osudi zbog verbalnog delikta i, uostalom, u Osijeku je već zavladala mučna atmosfera, započeo raspad komunizma, pa su u intrigama izbile na površinu sve potisnute nesnošljivosti.



Odigravši posljednju nogometnu utakmicu u zatvorskom dvorištu, u ekipi lopova i silovatelja protiv indisponiranih ubojica, Šeks se vraća u civilstvo, samo što sad, zbilja, ne može naći nikakva odvjetničkog posla, pa se 1986. javlja na natječaj za grobara i nosača pokojnika u osječkom pogrebnom poduzeću Ukop. U molbi je napisao: “Po struci sam, inače, diplomirani pravnik s dvadesetogodišnjim iskustvom na poslovima suca, javnog tužioca i odvjetnika, ali zbog osude za delikt mišljenja onemogućen sam obavljati poslove u struci. Nadam se da za poslove grobara ili nosača pokojnika nije potrebna moralno-politička podobnost”.

Uočivši da Šeksu nije do posla, nego do zajebavanja, grobari odbijaju molbu želeći, sigurno, izbjeći njegove ispade i agitacije na sprovodima. No ionako nije bio dešperatan kao kad je pisao molbu na ekavici...

O suradnji s Udbom u aluzijama je govorio i sam predsjednik Tuđman. Najotvorenije 1. kolovoza 1991.

Transkript kaže da se razgovor odvijao ovako:

Šime ĐODAN: (...) Ja sam sinoć dobio skoro dva puta batine, rekli su mi da mi jebu majku, da ja u 13 općina slavonskih ne smijem doći, ni Tuđman, da ja podižem Vekića, da rušim Šeksa. Ja kažem, kako ja podižem Vekića, kad ja padam. Ha, tebi su obećali drugu funkciju, ti rušiš Šeksa, ti si izdajnik.

Franjo TUĐMAN: Ma, tko ti je to rekao?

Šime ĐODAN: Ma 30-40 ljudi, molim vas.

Antun VRDOLJAK: Ja sam prisustvovao, molim.

Franjo TUĐMAN: Dobro, tko, tko konkretno?

Antun VRDOLJAK: Ljudi oko Šeksa, oko Šeksa, jer se tražilo da se Šeksa predloži, kad si ti otišao, stvarale su se grupe dolje da se Šeksa predloži za ministra unutrašnjih poslova, i to je zahtijevano, nikakav Glavaš.

Franjo TUĐMAN: On zaista ima, ima i drugih, koji imaju ne samo ambicije, nego i sklonosti za suradnju s tim organima, a on ponajviše.

Antun VRDOLJAK: Ja sam to počeo onda reći i govoriti, da je to glupost, da se tako ne stvara Vlada, da se to ne radi u kuloarima, nego da se iznosi na javnim mjestima, tamo gdje se otvori diskusija. Na to mi je Šeks prišao i rekao mi je doslovce da će me ubiti. Rekao mi je: Ja ću tebe ubiti, ja sam naoružan, mi smo u ratu, ja ratujem, ja ću te ubiti, majku ti jebem, ja ću te ubiti, to mi je rekao. Ja sam se smijao...



U HDZ-u, dakle, ima ljudi koji imaju sklonosti za “suradnju s tim organima”, a “on (Šeks) ponajviše”. Inače, na pitanje ima li u vrhu HDZ-a ljudi koji nisu surađivali s Udbom, Josip Manolić je u intervjuu Dubravku Merliću rekao - “ima”. Pa dodao: “...ali ne puno”.

U razgovoru s predstavnicima Herceg-Bosne (nazočni su Gojko Šušak i Mate Granić) Tuđman je rekao kako treba “omogućiti provedbu politike koja je u interesu Hrvatske, hrvatskoga naroda u cjelini, hrvatske države... Ja sam u politici spreman i na toleriranje do krajnjih granica, ali kad dođe do toga da treba nekoga ukloniti, treba ukloniti”.

Ipak, Ured predsjednika nije vjerovao da bi Šeks bio neporočan promulgator takvih sadržaja.

Pantovčak opet ne vjeruje Šeksu, država državotvorcu. Monografija izlazi u travnju, sa zanimanjem očekujemo njezin sadržaj.

