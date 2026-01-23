Obavijesti

News

Komentari 3
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+

Zašto Milanović i Plenković izbjegavaju kritizirati Trumpa?

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Zašto Milanović i Plenković izbjegavaju kritizirati Trumpa?
Zagreb: Plenković i Milanović se rukovali na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer Plenković ovih je dana pažljivo, gotovo apotekarski, vagao riječi kojima bi opisao Trumpovu politiku, njegove prijetnje, poteze i ambicije

Admiral

Donald Trump prijetio je vojnim zauzimanjem Grenlanda, a onda u tradicionalno nesuvislom, sramotnom i uvredljivom govoru u Davosu izjavio kako je zasad odustao od upotrebe vojne sile. Andrej Plenković je to proglasio “najvažnijom porukom” američkog predsjednika. Malo je nedostajalo da ga predloži za još jednu nagradu za mir. Izmišljenu ili poklonjenu, svejedno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu. Grlić Radman razgovarao s veleposlanikom
OBJAVILI SNIMKU

Upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu. Grlić Radman razgovarao s veleposlanikom

Upali su u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu i skinuli zastavu Indije te vrata išarali grafitom. Indijsko ministarstvo naglašava da su, prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori nepovredivi te da moraju biti adekvatno zaštićeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026