Premijer Plenković ovih je dana pažljivo, gotovo apotekarski, vagao riječi kojima bi opisao Trumpovu politiku, njegove prijetnje, poteze i ambicije
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+
Zašto Milanović i Plenković izbjegavaju kritizirati Trumpa?
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump prijetio je vojnim zauzimanjem Grenlanda, a onda u tradicionalno nesuvislom, sramotnom i uvredljivom govoru u Davosu izjavio kako je zasad odustao od upotrebe vojne sile. Andrej Plenković je to proglasio “najvažnijom porukom” američkog predsjednika. Malo je nedostajalo da ga predloži za još jednu nagradu za mir. Izmišljenu ili poklonjenu, svejedno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku