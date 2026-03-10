Zašto ne ukinemo višestranačje i demokraciju? HDZ na tome ionako radi od samih početaka

Dario Zurovec bacio se pod kotače svog prigradskog vlaka. Boška Ban žrtvovala se za projekte u svojoj županiji. A Dario Hrebak nas spašava u trenucima globalne nestabilnosti.

"U izazovnim međunarodnim okolnostima i vremenu globalne nesigurnosti, stabilnost države i odgovorno vođenje politike ostaju naš prioritet", objavilo je Predsjedništvo HSLS-a, najavljujući kako će stranka i dalje davati podršku Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u provođenju politika koje jačaju stabilnost, sigurnost i europski smjer Hrvatske.

Dario Hrebak htio je spašavati Hrvatsku, hrvatsku Vladu i premijera Plenkovića od ustaša, a sad će nas spašavati od ratova i kriza.

Na okupu, valjda unutar "crvenih linija", ostaju i Hrebak i Dabro, i HDZ i DP, uz pojačanja Darija Zurovca i Boške Ban.

Žrtva ultimatuma

Hrebak je tražio preslagivanje i dobio ga je. Nakon što je pao žrtvom vlastitog ultimatuma. I nakon što je vidio da Plenković pronalazi nove liberalne žetončiće.

Zajedno su jači i zajedno će ostati na vlasti.

Ali ako je to tako, zašto onda ne bi naprosto svi prešli na vlast?

"Kad ste u opoziciji uvijek vam fali jedan papir", žalio se Zurovec nakon kave s Plenkovićem, opravdavajući svoj prelazak na stranu HDZ-ove većine. "To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti".

Pa se on odlučio prikrpati na vlast.

Lažni izbor

No u tom slučaju, zašto Hrvatska uopće ima izbore? Zašto ima stranke i višestranačje? Zašto se građanima nudi mogućnost izbora kad je ona lažna, obmanjujuća i zavaravajuća?

Zašto se ne vratimo u doba jednostranačja i jednoumlja?

To je, uostalom, ono što je HDZ od početka želio: kad je nacionalističkim ustankom srušio Savez komunista i potom preuzeo njegove kadrove, metode, mehanizme vladanja, represivni aparat, pravosuđe, sustav kontrole, utjecaj na medije, čak i novi rat, nove branitelje, novu nacionalnu patetiku, uz novu hajku na unutarnje i vanjske neprijatelje i domaće izdajnike.

Franjo Tuđman nije dopuštao oporbenu situaciju u Zagrebu. Pratio je oporbenjake, kritičare, novinare, intelektualce. Razbijao političke stranke, onako kako su ih kasnije nastavili razbijati i njegovi nasljednici, od liberala do pravaša, uz ubacivanje spavača u SDP, HSP i druge stranke.

Na meti HDZ-a

HDZ se proglasio stožernom strankom hrvatskog naroda, utemeljiteljem hrvatske države, pobjednikom u Domovinskom ratu, uzurpatorom domoljublja, a sve svoje kritičare etiketirao - i tretirao - kao neprijatelje.

Tko nije surađivao s HDZ-om, bio je na meti HDZ-a.

Tko nije glasao za HDZ, nije mogao računati na projekte, suradnju, pomoć HDZ-a. Od Hrvatskog sabora do lokalnih razina, HDZ je kupovao glasove putem subvencija, donacija ili uhljebljivanja. Što ste zaostaliji, ovisniji ste o HDZ-u.

To su bile i poruke HDZ-ovih kandidata na prošlim lokalnim izborima: napredak grada i županije, kao i realizacija strateških projekata, ovisi prvenstveno o sinergiji s HDZ-ovom Vladom.

Sabotira i ignorira

A kad nije usporavao, bojkotirao ili sabotirao suradnju, kao u slučaju prčkanja po GUP-u Grada Zagreba ili gaženja odluka Gradske skupštine kao u vezi Thompsona, HDZ se hvalio da je on svojim (a zapravo državnim i europskim) novcem financirao lokalne projekte.

A sad, Zurovec i Ban šalju poruku da jedino na vlasti, a to je HDZ, mogu realizirati projekte za svoje sredine. Što znači da ih HDZ inače zaobilazi ili ignorira.

To je još jedan od načina na koji HDZ ubija hrvatsku demokraciju.

Kupuje glasove

Ne samo da državnim novcem kupuje naklonost i glasove interesnih skupina, od umirovljenika od javnih i državnih službenika, ne samo da je izborni sustav namjestio u svoju korist, ne samo da korupciju i samovolju zamata u domoljublje, ne samo da vlastiti opstanak na vlasti proglašava stabilnošću, već i šalje poruku da bez njegove Vlade nema dobrobiti sredina u kojima HDZ nije na vlasti.

Tko želi blagostanje, mora pomoći HDZ-u da im ga ostvari.

Takav model HDZ je upisao u genetski kod mlade hrvatske države. I od takvog modela ne odustaje.

Što su potvrdili i Hrebak, Zurovec i Boška Ban, a sutra će to učiniti netko drugi.