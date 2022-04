'Zašto niste tražili ostavku osumnjičenika Jakupčića?', Filipović: 'On nije osumnjičenik'

Nakon što se predstavio, kao i svoj program, SDP-ova Mirela Ahmetović poželjela je nasljedniku Tomislava Ćorića u resoru gospodarstva, budućem ministru i nesuđenom zagrebačkom gradonačelniku Davoru Filipoviću dobrodošlicu pa ga "izrešetala" nizom pitanjima. Jedno od njih odnosilo se na Hrvatske šume.

- Govoreći o vašem upravljačkom iskustvu kao predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma od 2017., u vašem je mandatu neto dobit manja za oko 133 milijuna kuna, dug je narastao za 388 milijuna kuna, kao i rast zaposlenih za 808 radnika. Koji je to benefit bio od vašeg predsjednikovanja Nadzornim odborom Hrvatskih šuma ako su svi pokazatelji nepovoljni? Hoćete li tako voditi i Ministarstvo? Jakupčić, de facto uskočki osumnjičenik u vjetroelektranama, je bio vaš donator u kampanji pa me zanima je li to razlog što niste tražili njegovu ostavku nakon što je postao osumnjičenikom - pitala je Ahmetović.

Filipović je poručio kako se ne slaže s njom da je došlo do pogoršanja situacije i lošijeg poslovanja Hrvatskih šuma, nego upravo suprotno. Naglasio je kako se protiv predsjednika Uprave Krunoslava Jakupčića ne vodi nikakav kazneni postupak niti je on osumnjičenik.

- Da se nešto vodi protiv njega, ja bih zatražio njegovu ostavku, a kad je ne bi podnio, ja bih otišao. Ali on nije osumnjičenik. On nije financirao moju kampanju, uplatio je 5000 kuna i ja sam to vratio. On je to napravio bez mog znanja i odmah je bilo vraćeno jer je po meni to bilo apsolutno nepotrebno - rekao je.

O predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma kao osumnjičeniku

Ahmetović mu je naglasila da Jakupčić jest osumnjičenik USKOK-a i da ga se sumnjiči za trgovanje utjecanjem, zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita, da je koristio sredstva HŠ-a kako bi plaćao odvjetnike da bi branio sam sebe, a da je i dalje predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

- Ne znam jesam se krivo izrazio, rekao sam da se protiv njega ne vodi nikakav postupak. Ako sam krivo rekao, ispričavam vam se, nije mi bila namjera. Moram reći da sam u Hrvatskim šumama pokrenuo antikorupcijski standard kako bi se kreirala antikorupcijska klima i na to sam ponosan - poručio je.

No, kao što smo gore napisali, Filipović je rekao za Jakupčića da nije niti osumnjičenik.

Na to se osvrnula i nezavisna Karolina Vidović Krišto.

- Ne samo da je osumnjičen, on je i uhićen zbog afere vjetroelektrane Krš Pađene. Vi ste od 2017.predsjednik NO-a i dužni ste štititi kapital te tvrtke i sprječavati bilo kakvu štetu. Vi to niste učinili, a vrhunac apsurda je da Jakupčić, koji je uhićen i osumnjičen, odvjetničke troškove ne plaća sam nego mu plaćaju Hrvatske šume - naglasila je i upitala vrlo jednostavno pitanje.

- Koje je vaše opravdanje da niste ništa učinili za ovakvo stravično nanošenje štete Hrvatskim šumama - upitala je osvrnuvši se i na davanje državne imovine.

- Vi kroz Hrvatske šume dajete u bescjenje vile i apartmane dotičnom, koji je brat vašeg stranačkog kolege Drage Prgometa. Zašto niste ništa poduzeli kako biste to spriječili - upitala je.

Tu se pokušao upetljati predsjednik Odbora Žarko Tušek, HDZ-ovac poznat po rečenici "kaj bi ti štel biti" upućenu oporbenom vijećniku, a sadašnjem gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću. Uporno je ponavljao kako je Filipović na dio pitanja već odgovorio.

- Jedno je biti osumnjičen, jedno optužen, a jedno, ne daj Bože, okrivljen i zato vas molim iz poštovanja prema bilo kojem čovjeku koji se u fazi života može naći u bilo kakvoj procesnoj poziciji da ne prejudiciramo krivnju dok on nije pravovaljanom sudskom presudom optužen - istaknuo je Tušek.

Filipović: Sve što ste rekli je neistina. Jakupčić je uhićen i pušten sutra ujutro, a odvjetnički troškovi su mu u ugovoru

Filipović je poručio kako nije korektno govoriti o ljudima koji nisu tu.

- Sve što ste rekli je neistina i to nije prvi put da neistine iznosite u javnost. Počet ću s bratom Drage Prgometa, znate li kada je on bio član NO-a? Godinu dana prije nego što sam imenovan ja u NO. Pa kad govorite o apartmanima u vlasništvu Hrvatskih šuma koji su nekome dani, ja nisam bio član Nadzornog odbora godinu dana. A ono što sam ja napravio, protiv tog poduzeća je pokrenut sudski spor u kojem se traži da se sve te nekretnine vrate Hrvatskim šumama - istaknuo je pa dodao kako je Jakupčić bio uhićen i pušten sutradan.

- Mogli ste čitati, nekakvih sedam-osam milijuna kuna je došlo na račun Hrvatskih šuma, nekakvi dugovi koje je napravila prethodna Uprava, ova sad Uprava nije davala nikakvu suglasnost bez da se to naplati. Ne da netko to naplati sebi nego da ti novci dođu na račun Hrvatskih šuma. I što je tu oštećeno? Nije točno to govorite - rekao je.

Što se tiče odvjetničkih troškova, Filipović kaže da je pitao Jakupčića o čemu se radi kad je vidio napise u medijima.

- On mi je rekao da to ima predviđeno u svom menadžerskom ugovoru. Vjerujem da znate da ljudi kada ulaze u Upravu i postaju predsjednici Uprave imaju određene stavke u ugovoru, poput sistematskih pregleda, eventualnih odvjetničkih troškova i slično - rekao je.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček upitao ga je prima li naknadu u revizorskom odboru Hrvatskih šuma.

- Ja sam član revizorskog odbora, ne sazivam sjednice, naknada je 1000 kuna po sjednici, a one su se sazivale jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca, to je bila nekakva dinamika - rekao je Filipović.

