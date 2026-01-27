Zašto Plenković želi povratak kompromitiranog Ćorića i zašto bi se Ćorić želio vratiti u Vladu?

Kad je Tomislav Ćorić pod teretom afera napustio hrvatsku Vladu 2022. godine i osvanuo na mjestu viceguvernera Hrvatske narodne banke, u političkoj javnosti ta kadrovska pretumbacija tumačila se kao dobrodošlo olakšanje za premijera Andreja Plenkovića i kao spašavanje njegova ministra gospodarstva.

Zašto bi se sada Plenković ponovno obratio svom kompromitiranom ex-ministru i zašto bi uhljebljeni ministar pristao vratiti se na "mjesto zločina" u hrvatsku Vladu?

Ako Ćorić žudi za svjetlima reflektora, što bi bilo logično očekivati od političara tradicionalno željnog pažnje, mogao bi vrlo brzo otkriti da će to zapravo biti ispitivačka svjetla uperena direktno u njega.

Kome treba ova nova kadrovska vratolomija premijera Plenkovića?

Optužbe i afere

Ćorić je napustio Vladu opterećen aferom Vjetroelektrane i svjedočenjem nekadašnjeg pomoćnika ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Domagoja Validžića koji je tvrdio da je upravo ministar Ćorić inzistirao da se pogoduje nekim investitorima iako nisu zadovoljili formalne uvjete.

Pratile su ga i optužbe o tome da nije na vrijeme reagirao na aferu s preprodajom INA-ina plina koja je dovela do milijunske afere. A nije pružao ni zadovoljavajuće odgovore o davanju koncesije za hidroelektranu na rijeci Jadro tvrtki koja se bavila zaštitarstvom i koja je bila registrirana tri mjeseca prije dobivanja natječaja oglašenog na Badnjak.

Ćorićevim odlaskom premijer Plenković oslobodio se dijela tog kompromitirajućeg tereta, pa nije jasno zašto bi sada sve to ponovno natovario na svoju grbaču.

Turudićevo zaleđe

Možda je sada uvjeren da Ćorić neće doći pod udar DORH-a kojeg vodi Ivan Turudić, kao što je Ćorić siguran da pod Turudićem neće više doći na udar DORH-a, ali HDZ je uvijek više strahovao od reakcije javnosti, nego od reakcije pravosuđa.

Istina, Ćorić je dosad bio Plenkovićeva "Katica na sve": u svojih šest godina promijenio je tri ministarstva, ni u jednom nije ostao dulje od tri godine, a čak je i u tim situacijama uspio ostaviti negativan trag, dok bi sada trebao uskočiti u svoj četvrti - ali i najdraži - resor.

Plenković se okreće poznatom kadrovskom rješenju kako bi zakrpao rupu nastalu naprasnim odlaskom ministra financija Marka Primorca na lukrativnu poziciju u Europskoj investicijskoj banci, ministra koji je poput Zdravka Marića prije njega slijedio tradiciju nestranačkih ministra financija.

Sada će Plenković dovesti čovjeka koji je dugo odbijao uzeti stranačku iskaznicu.

Ali dovest će i ministra koji je na početku karijere bio uzdanica Tomislava Karamarka, što bi se moglo protumačiti kao još jedan Plenkovićev otklon prema svom neslavnom prethodniku na čelu HDZ-a.

Zašto bi se vratio

Ćorić je oduvijek htio biti ministar financija i sada će mu Plenković uslišiti tu želju. Prema medijskim izvještajima, Plenković ga nije trebao dugo nagovarati da se vrati u Vladu.

Ali zašto bi se Ćorić želio vratiti u Vladu iz koje je neslavno ispraćen?

Zapravo, već je prva najava njegova povratka popraćena odmrznutim člancima i optužbama na njegov račun, od Vjetroelektrana nadalje, optužbama koje su zaleđene kad je Ćorić pospremljen i zbrinut u HNB-u, a koje bi sada ponovno mogle biti opterećenje i za novog ministra, kao i za samog premijera.

Naravno, ne može se očekivati otpor HDZ-ovih koalicijskih partnera.

Velika očekivanja

Osim toga, Radimir Čačić postavio je jutros i pitanje "koliko će Ćorić biti u stanju uskočiti u cipele Marka Primorca, jednog od najboljih ministara koje smo ikada imali".

Ne samo da su očekivanja od Ćorića velika, s obzirom na ministra kojeg treba naslijediti, već je i pritisak javnosti na Ćorića velik s obzirom na nasljeđe koje je ostavio u svojim prethodnim resorima.

Dugo je Ćorić putovao do resora kojeg se od početka htio dokopati, na svakom mjestu nije se dugo zadržao, pa se sada postavlja pitanje hoće li jednako kratko sjediti i u fotelji ministra financija i je li mu ta fotelja odskočna daska za neku novu, još lukrativniju funkciju.