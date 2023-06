Zašto Prigožin ruši Putina i što to znači za svijet? 'Wagnerovci idu na sve, nemaju što izgubiti'

Situacija u Rusiji je toliko zakomplicirana da je teško procijeniti što se zaista zbiva u toj zemlji. Imamo informacije da se Prigožin okrenuo protiv ruske vojske i same vrhuške u državi, a to za tu zemlju nikako nije neuobičajeno. Povijest Rusije prepuna je primjera državnih udara i pobuna protiv vlasti koje su završavale krvavo, govori nam vojni stručnjak Marinko Ogorec.

Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke skupine Wagner, optužio je u petak rusku vojsku za "uništenje" njegovih boraca i obećao osvetiti se ruskom vojnom vrhu, nakon čega je ruska obavještajna služba FSB započela kazneni postupak protiv njega zbog poziva na oružanu pobunu. Prigožin je u petak optužio rusku vojsku za „uništavanje” njegovih boraca, a da pritom nije posve objasnio svoje optužbe, i obećao zaustaviti „zlo” vojnog vodstva. Prigožin je u nizu glasovnih poruka objavljenih na svom kanalu na komunikacijskoj platformi Telegram rekao: „Oni koji su uništili naše momke, koji su uništili živote mnogih desetaka tisuća ruskih vojnika, bit će kažnjeni. Tražim da nitko ne pruža otpor”.

Ministarstvo obrane je ubrzo objavilo priopćenje u kojem tvrdi da Prigožinove optužbe "nisu istinite i da su informacijska provokacija". Ruska obavještajna služba FSB započela je kazneni postupak protiv Prigožina zbog poziva na oružanu pobunu. Prigožin je rekao da pojedinosti onoga što se zbilo tek izlaze na vidjelo, no dodao je: "Ministar obrane (Sergej Šojgu) je stigao posebno u Rostov kako bi izvršio operaciju uništavanja Wagner PMC (privatne vojne tvrtke)".

Prema informacijama koje dolaze iz više izvora iz Rusije, snage Wagnera prošle su Voronjež i krenule su prema Moskvi. Tamo bi, ako ne budu putem zaustavljene, trebale biti večeras. Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da su ruski avioni pokušali zaustaviti kolonu Wagnera na autocesti M-4 kod Voronježa. Prema fotografijama i snimkama, snage Wagnera su dobro naoružane, a imaju protuzračne sustave. Ipak, nije jasno u ovom trenutku koji je točno cilj Wagnera s obzirom da je teško očekivati da će jedna kolona vozila stići do Moskve i zauzeti grad.

- Predsjednik Putin duboko griješi kada govori o izdaji. Mi smo domoljubi, borili smo se i borimo se za nju. Nitko se neće predati po nalogu predsjednika, FSB-a (sigurnosne službe) ili bilo koga drugog, jer ne želimo da zemlja nastavi živjeti u korupciji, prijevari i birokraciji - rekao je Prigožin.

Ogorec smatra kako Prigožin, prema svemu sudeći, ide na sve.

- Pobune i rušenje državnika u Rusiji su uvijek kad su opterećeni nekim vanjskim faktorima, kao što su sad s Ukrajinom. Prigožin je u ovo krenuo iz tri razloga: 1. Nerealne ambicije samog Prigožina, koji je željan veće vlasti. 2. Osjeća da mu je ugrožena pozicija i njegov život pa je spreman na sve ili ništa. 3. Da se radi o dezinformacijama te da je sve dogovoreno da se makne fokus s nekih stvari - pojasnio je Ogorec.

Ako je razlog da je zaista riječ o državnom udaru što je najvjerojatnije, smatra Ogorec, onda je to vrlo opasno po Putina.

- Tad je sve jasno. Prigožin ide na sve jer je svjestan da ukoliko ne uspije u ovome onda za njega više nam mjesta na ovom svijetu, a ne samo u Rusiji. Ista stvar vrijedi i za Putina. U ovom trenutku je teško procijeniti vojna moć Prigožinove vojske, a njemu je teško vjerovati na riječ iako govori da raspolaže s oko 25.000 ljudi. S druge strane, ruska vojska je na istoku zemlje te u Ukrajini stoga na području koje sad drže wagnerovci pod kontrolom nema ruskih postrojbi - govori nam Ogorec. Dodaje kako će Putin na sve ovo žestoko odgovoriti.

- Putin ima tajnu službu, ali i specijalne postrojbe koje će, ako se osjeti ugroženim, iskoristiti kako bi sačuvao svoju vlast. Dobit će i podršku ruske elite koja bi njegovim odlaskom bila u opasnosti. Vrlo je teško procijeniti situaciju u Rusiji, ali u ovom trenutku je teško za očekivati da će Prigožin samo tako ući u Moskvu i preuzeti vlast. Iako u Wagneru su ljudi koji su bili zatvorenici, i to oni s najtežim kaznenim djelima koji smatraju da će preko Prigožina dobiti beneficije i status stoga su spremni ići do kraja - pojašnjava Ogorec.

Na pitanje je li se Prigožin dogovorio sa zapadom oko puča, Ogorec smatra kako je to "teško za vjerovati jer koliko je Zapadu priklonjen Prigožin".

- Neke od spekulacija su da je ovo organizirano kako bi se razmjestilo nuklearno oružje u Bjelorusiji ili u druga područja, ali i to nije realna situacija jer ako Putin želi iskoristiti nuklearno oružje to može napraviti i iz Rusije, nema potreba da ga premješta. Međutim, gotovo je sigurno da Putin neće ići u takve stvari - dodao je Ogorec. Najveći pobjednik nakon svega, tvrdi Ogorec, bit će Ukrajina.

- Ruski vojnici teško da će se boriti u Ukrajini ako im je u državi kaos. Ukrajina će stoga dobiti novi zalet u oslobađanju teritorija - rekao je Ogorec.

Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević tvrdi kako je znakovito da je "Putin priznao da nema kontrolu nad cijelom Rusijom".

- Sama izjava kako imaju problema u državi te da plaćenička skupina drži kontrolu nad nekim mjestima je pokazatelj ozbiljnih promjena u Rusiji. Dobar dio ruske javnosti promatra što će se zbivati u zemlji bez želje da reagira, što je posebno opasno za Putina. Ovaj incident, odnosno vojni udar pokazatelj je kako je došlo vrijeme da dođu promjene u ruskoj vojsci, ali i društvu - rekao je Kovačević. Naglasio je da kako god završio ovaj udar, rusko društvo će se sigurno mijenjati.

- Putin spominje revoluciju 1917. On se doslovno poistovjetio s carem te je Lenjina i Staljina proglasio izdajnicima. Svjestan je da mu je situacija vrlo loša. Teško je procijeniti što bi moglo uslijediti, ali isto tako znamo da možemo očekivati svakakav scenarij. Nakon svega je moguće da će u Rusiji se probuditi prozapadne političke snage pa dođe do preokreta na globalnoj političkoj sceni - dodao je Kovačević.

Moskovski mediji pišu kako u Kremlju navodno strahuju da bi za nekoliko sati plaćenici Jevgenija Prigožina mogli stići do glavnog grada i započeti borbe na okolici. Za Meduzu su to izvijestila dva izvora bliska Kremlju. Navodno su još jučer u Moskvi mislili da Prigožin blefira i pokušava 'nešto dogovoriti za sebe'. No, zauzimanje Rostova pokazalo im je da misle ozbiljno.

- U sljedećih 48 sati definirat će se novi status Rusije. Ili potpuni građanski rat ili dogovoreni prijenos vlasti, ili privremeni predah prije sljedeće faze pada Putinovog režima. Svi potencijalni igrači sada biraju na kojoj su strani. Tišina ruske elite zasad je zaglušujuća - rekao je Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.