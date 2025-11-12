Hrvatska se, užasnuti moramo to reći, pretvara u zemlju sa suviše netolerantnih i opasnih nasilnika koji u prikaze s ovakvim karakteristikama stasaju već u osmoškolskoj dobi
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Zašto se čudimo nasilnoj djeci u atmosferi mržnje koja vlada?
Čitanje članka: 1 min
Ma bravo, Hrvatska. I pritom je ovo “bravo” s velikom, najvećom dozom ironije, zabrinutosti i ogorčenosti. Razlog je poražavajući - posljednje nacionalno istraživanje među učenicima od petog do osmog razreda pokazuje da praktički svako dijete trpi neki oblik nasilja u školi, a polovina ispitane djece priznaje da su i sami nasilni. Istraživanje su proveli Centar za sigurniji internet (CSI), A1 Hrvatska i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku