Zašto zimi imamo više problema sa peruti?

Vjerojatno ste barem jednom u životu patili od peruti. To ne iznenađuje jer su istraživanja pokazala da više od 50% osoba u nekom životnom periodu ima perut. Ako ste se ikad susreli s ovim problemom, zasigurno ste isprobali razne savjete i trikove, ali najčešće se dogodi da se nakon perioda zatišja perut vrati u još izraženijem obliku. Nemojte očajavati, učinkovit tretman postoji.

Perut nam svakodnevno zadaje probleme, a mnogi ljudi se zbog ove pojave osjećaju nesigurno. Pojedina istraživanja pokazala su kako je čak 60% ljudi pod stresom upravo zbog peruti.

Glavni uzročnik peruti je Malassezia furfur, gljivica koja je normalni stanovnik ljudskog vlasišta, a problem nastaje ako se ona prekomjerno namnoži. Normalno vlasište sadrži do 46% stanica, a perut se pojavljuje kada se Malassezia namnoži do 74%. Do disbalansa ove gljivice dolazi zbog unutarnjih i vanjskih čimbenika. U unutarnje čimbenike spadaju hormonalni poremećaj, sklonost alergijama, stres, slabija tjelesna otpornost i nepotpuna prehrana.

Na takozvane vanjske čimbenike ne možemo izravno utjecati. Oni su posebno izraženi tijekom hladnijeg vremenskog perioda, a svoj vrhunac dosežu zimi. Naime, suhi zrak koji nastaje zbog grijanja, nošenje kape ili marame s kojima se štitimo od hladnoće, negativno utječu na balans gljivice Malessezia furfur.

Neophodni proizvod koji će pomoći u borbi protiv peruti jest ispravan šampon. No, pripazite, većina šampona su kozmetički proizvodi, a ne lijekovi i stoga se kod njih niti ne smije govoriti o mogućnostima liječenja, već samo njege i čišćenja.

Jedini lijek u obliku šampona za suzbijanje peruti i seboroičnog dermatitisa je Oronazol, šampon s ketokonozalom (20 mg/g) koji klinički dokazano suzbija rast gljivica Malassezia furfur. Njegov učinak je dugoročan i održiv, gotovo nema iritacije vlasišta i kože, ima visoki stupanj učinkovitosti i ne postoji rizik od razvoja rezistencije.

Oronazol se kod liječenja koristi dva puta tjedno tijekom dva do četiri tjedna, dok je za prevenciju dovoljno koristiti ga jednom tjedno ili jednom u dva tjedna. Uz njega je moguće upotrebljavati i druge šampone. Potrebno je nanijeti malu količinu proizvoda na vlasište te ostaviti da djeluje tri do pet minuta prije ispiranja.

Korisnici dokazano vide rezultate tijekom prva dva tjedna primjene terapije, a uspješnost unutar četiri tjedna iznosi čak 90%. Kontinuiranom primjenom svrbež i ljuskanje se smanjuje. Četiri tjedna nakon tretmana u 83% pacijenata učinak je bio i dalje vidljiv iako nisu koristili terapiju. Svrbež i ljuštenje je vidljivo reducirano, a taj učinak je moguće održati i do tri mjeseca uz samo preventivnu primjenu jednom tjedno.

Oronazol potražite u ljekarnama diljem Hrvatske po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 91,41 kn.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

