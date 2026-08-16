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KOLUMNA: DALIBOR MILAS PLUS+

Zastrašujuća je lakoća kojom čovjek preporuku stroja doživljava kao konačnu odluku

Piše Dalibor Milas,
Čitanje članka: 3 min
Zastrašujuća je lakoća kojom čovjek preporuku stroja doživljava kao konačnu odluku
Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer/IMAGOSTO
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Civilizacija neće propasti kad strojevi počnu misliti. Propast će onda kad ljudi, umorni od slobode i tereta odgovornosti, dobrovoljno prestanu sami prosuđivati, piše teolog Dalibor Milas u kolumni za Express

Poznanik me nedavno uvjeravao da mu je jedan AI chatbot preporodio ljubavni život: sastavlja mu poruke djevojkama, održava razgovore živima i pomaže dogovoriti više spojeva nego prije. Priča zvuči bezazleno, gotovo komično, ali prilično dobro opisuje koliko se naš odnos prema tehnologiji promijenio. Nekad smo od strojeva tražili da brže računaju, preciznije mjere i obavljaju poslove koji su čovjeku bili teški, dosadni ili opasni. Danas ih sve češće pitamo što trebamo čitati, gledati, kupiti i misliti, koga zaposliti, komu vjerovati, s kime se povezati i kako protumačiti vlastiti život. Nismo im još predali vlast nad svijetom, ali smo im bez previše otpora počeli predavati nešto mnogo intimnije: vlastitu sposobnost prosuđivanja.

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