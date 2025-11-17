Obavijesti

ZASTRAŠUJUĆA SNIMKA! Bacili eksplozivnu napravu kod škole u Splitu blizu svijeća za Vukovar

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: Podstrana portal

Eksplozija je bila u večernjim satima, u prostoru kojim svakodnevno prolaze djeca. Nitko nije ozlijeđen

Sinoć je u blizini Osnovne škole u Strožancu, u Podstrani, bačeno eksplozivno sredstvo na mjestu gdje su ranije bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Eksplozija je bila u večernjim satima, u prostoru kojim svakodnevno prolaze djeca. Nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane, osobito roditelje učenika, piše Podstrana portal

Mještani ističu kako ovakav čin nema nikakvo mjesto u obilježavanju Dana sjećanja, koji se svake godine obilježava dostojanstveno, tiho i s poštovanjem. Upozoravaju da je riječ o ponašanju koje nije samo vandalsko, nego i potencijalno opasno, posebno jer je bilo u blizini škole. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Bačeno eksplozivno sredstvo u dvorište OŠ Strožanac 00:05
Bačeno eksplozivno sredstvo u dvorište OŠ Strožanac | Video: Podstrana-portal

Incident podsjeća na prošlogodišnju detonaciju na školskom igralištu u Zagrebu, kada je na prostoru Osnovne škole Julija Klovića aktivirana improvizirana eksplozivna naprava. Snimka tada objavljena na društvenim mrežama prikazala je dvojicu mladića kako pale napravu u spremniku s tekućinom te bježe nekoliko sekundi prije snažne eksplozije. Zagrebačka policija tada je potvrdila da je riječ o improviziranoj napravi sastavljenoj od zapaljive tekućine i pirotehničkog sredstva, što predstavlja najopasniji oblik pirotehnike. Istraga je i dalje bila u tijeku, a građani su upozoravali da detonacija "više nalikuje na bombu nego na petardu".

Prema zakonskim odredbama, odgovornost za upotrebu pirotehnike strogo je definirana. Roditelji i skrbnici djece koja koriste pirotehnička sredstva mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 130 do 390 eura, dok pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni iznosom od 1320 do 3980 eura. Pirotehnička sredstva dijele se u nekoliko kategorija, od F1 do F4 te dodatnih oznaka T1, T2, P1 i P2, pri čemu je F1 kategorija najmanje opasna i može se prodavati osobama starijim od 14 godina.

Snažnija pirotehnika, kategorija F2 i F3, dopuštena je samo osobama starijima od 18 godina, u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja i isključivo u posebno ovlaštenim prodavaonicama. Upotreba petardi i redenika zabranjena je u potpunosti, dok se pirotehnika najviših kategorija, uključujući F4, P1, P2, T1 i T2, smije koristiti isključivo uz posebno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Pozvali smo splitsku policiju i pitali o incidentu, no u ovom trenutku u glasnogovorništvu nisu imali saznanja o eksploziji ispred OŠ Strožanac. Poslali smo i službeni upit na e-mail splitske policije, odgovor ćemo objaviti po primitku.

