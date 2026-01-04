Zastrašujuća snimka iz Osijeka: Dječak propao kroz led u Dravu

Društvene mreže preplavila je uznemirujuća snimka iz Osijeka koja prikazuje izuzetno rizičan potez dječaka u Zimskoj luci. Prizor koji je mnoge ostavio bez daha mogao je završiti kobno, no tragedija je u posljednji trenutak izbjegnuta, prenosi SIB.hr.

Na videozapisu se vidi kako dječak boravi na čamcu, a potom se odlučuje napraviti nekoliko koraka po zaleđenoj površini rijeke. S pramca čamca kreće prema pontonu, a u prvom trenutku izgleda kao da se led ne lomi.

Kod samog kraja, led iznenada puca pod njegovom težinom i dječak pada u hladnu vodu Drave. U dramatičnim trenucima uspijeva se dočepati pontona, za koji se grčevito drži i uz veliki napor izvlači iz ledene rijeke.

Iako je sve završilo bez najtežih posljedica, snimka je izazvala zabrinutost i strah među građanima. Ovakvo ponašanje, upozoravaju mnogi, lako je moglo imati potpuno drugačiji ishod.

Zimske temperature donijele su led u osječku Zimsku luku, no riječ je o tankoj i krajnje nepouzdanoj ledenoj kori. Takav led nema čvrstoću kakvu su rijeke znale imati u prošlosti, kada su zime bile znatno oštrije.