TRAGEDIJA

U tragediji na skijalištu poginuo i srpski zaštitar (31): Iz goruće zgrade spašavao je druge ljude

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/Screenshoot

Ivanovića su proglasili herojem jer se kobne noći vratio u gorući objekt kako bi spasio druge. Prema svjedočanstvima, spasio je nekoliko ljudi, ali je zaglavio u stampedu i nije uspio izaći van

Švicarska policija objavila je u nedjelju ujutro da su identificirali još 16 stradalih u strašnom požaru na skijalištu u Crans-Montani. U požaru koji je izbio oko 1:30 sati ujutro prvog siječnja, tijekom proslave Nove godine, živote je izgubilo najmanje 40 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno, mnogi s opeklinama opasnim po život.

Među identificiranima su švicarski državljani u dobi od 14 do 31 godine, dvoje 16-godišnjaka iz Italije, jedan 18-godišnji Rumunj, 39-godišnji Francuz i 18-godišnji Turčin. Do sada su identificirali 24 osobe.

Stefan Ivanović, 31-godišnji državljanin Srbije i Švicarske također je nastradao u požaru. On je u baru 'Le Constellation' radio kao zaštitar, piše Kurir. Potraga za njim okončana je nakon što je obitelj švicarskim vlastima poslala DNK uzorak.

Ivanovića su proglasili herojem jer se kobne noći vratio u gorući objekt kako bi spasio druge. Prema svjedočanstvima, spasio je nekoliko ljudi, ali je zaglavio u stampedu i nije uspio izaći van.

Proces identifikacije iznimno je složen jer su tijela mnogih žrtava izgorjela do neprepoznatljivosti. Vlasti su zamolile za strpljenje, naglasivši da će identifikacija preostalih žrtava potrajati danima, ako ne i tjednima. Tuga obitelji je neizmjerna, poput majke Laetitije Brodard-Sitre koja je satima tražila svog 16-godišnjeg sina Arthura, da bi na kraju dobila najgoru moguću potvrdu.

